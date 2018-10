Jongen schiet meisje tijdens eerste menstruatie in bus te hulp

„Mijn dochter had niet door dat zij ongesteld was geworden tijdens een ritje met de bus van school naar huis. Een oudere jongen fluisterde in haar oor dat ze een vlek op haar broek had”, schrijft de moeder op Facebook. Aldus de Daily Mail.

De jongen gaf zijn sweater aan het meisje zodat zij die om haar middel kon binden en de vlek niet te zien zou zijn. „Hij stond erop dat mijn dochter zijn trui aannam. Hij vertelde dat hij zussen heeft en dat het geen enkel probleem was.”

De moeder van het meisje hoopt nu dat de moeder van de jongen haar bericht leest: „Als jij de moeder bent van deze jongen, wil ik je graag bedanken. Je hebt hem zo goed opgevoed! We horen tegenwoordig vaak vreselijke verhalen over de jeugd, maar dit is te mooi om niet te delen.”