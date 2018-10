Klaas Otto moet zes jaar de cel in

Volgens de rechtbank schroomde Otto niet om grof geweld te gebruiken. Het Openbaar Ministerie eiste eind augustus tien jaar tegen Otto. De rechtbank vond niet alle feiten bewezen, en zag meer redenen voor matiging van de straf. Hij is zelf beschoten, en zat in een zwaar detentieregime.

Otto, die al een tijdje niet meer in voorarrest zat, werd na de uitspraak meteen door de parketpolitie naar het cellenblok gebracht. De twee jaar die hij in voorarrest heeft uitgezeten worden van zijn straf afgetrokken. Hij kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan tegen zijn veroordeling.

De feiten waarvoor Otto werd vervolgd hingen allemaal samen met zijn handel in auto’s, waarvan volgens hem de officieren van justitie weinig snapten. In het onderzoek stuitte de politie op zeker veertig verdachte transacties. Er bleek bij de bedrijven van Otto meer geld te worden uitgegeven dan er binnenkwam.

Vooringenomen

Er was sprake van fictieve leningen om de ware herkomst van het geld te verhullen, concludeerde het OM, en ook van dubieuze transacties met dure auto’s. Net als de beschuldigingen van gewelddadigheden, ontkent Otto ook het witwassen. De leningen waren niet fictief, maar afkomstig van mensen die van hem een hogere rente kregen dan van de bank, stelde hij. Ook aan de transacties met auto’s mankeerde niks, zegt Otto. Volgens zijn advocaten waren het OM en de politie vooringenomen en zetten ze getuigen onder druk. Volgens de rechtbank is het mogelijk dat sprake is geweest van een zekere druk, maar zijn daarbij geen grenzen overschreden.

Otto is volgens de rechtbank schuldig aan het mishandelen en afpersen van autodealer Joop M. wegens een mislukte deal transactie met auto’s, en van Danny van der G., die na zware mishandelingen werd gedwongen om een auto, een boot en een geldbedrag van 3 ton over te dragen aan Otto. Kickbokser Rico Verhoeven bracht zijn zwaar toegetakelde vriend naar het ziekenhuis en legde er een verklaring over af. Joop M. kreeg te horen dat zijn vrouw zou worden verkracht en dat de oren van zijn kinderen zouden worden afgesneden. De rechtbank vindt dat Otto een ton schade van Joop M. moet vergoeden.

Ook voor valsheid in geschrifte en witwassen door Otto via zijn autohandel en een zonnestudio zag de rechtbank voldoende bewijs, maar niet voor het hele tenlastegelegde bedrag van 1,7 miljoen euro. Wel dat het tussen 2007 en 2016 op grote schaal gebeurde, voor een bedrag van 1,3 miljoen.

Otto’s medeverdachte Janus de V. werd na een eis van drie jaar, veroordeeld tot achttien maanden cel wegens afpersing, bedreiging en mishandeling van Danny van der G.

Aan publiciteit rond het proces tegen Otto heeft het nooit ontbroken. Zowel het OM als de verdediging benaderden geregeld de media. Daar was de rechtbank ontstemd over. „Onhandig, ongepast en zeker niet chique. Een proces dient in de rechtbank te worden gevoerd”, aldus de rechtbank in het vonnis.

Aanhouding uitspraak

De verdediging van de No Surrenderoprichter vroeg eerder op de ochtend om aanhouding van de uitspraak. Volgens de advocaten moest het resultaat van de integriteitsonderzoeken bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam en Breda worden afgewacht. Misstanden bij het OM zijn volgens advocaat Sanne Schuurman mogelijk van invloed geweest op de zaak tegen zijn cliënt.

Otto deed eerder aangifte tegen Van der Voort. Hij vond dat hij werd gedemoniseerd door de hoofdofficier in verband met de vermeende aanslagplannen op de officier van justitie die de zaak behandelde, Greetje Bos. Bos, inmiddels wethouder voor de VVD in Breda, noemde Otto „de Brabantse Holleeder” en zei dat hij een schrikbewind voerde. Getuigen zouden te bang zijn om verklaringen af te leggen.

De rechtbank wees het aanhoudingsverzoek van de verdediging af. De integriteitsonderzoeken zouden niets te maken hebben met de feiten waarvan Otto wordt verdacht.