’Geen best pensioen in vrij beroep’

Veel werknemers zijn werkzaam in de vrije beroepen en hebben geen verplichte brancheregeling. Daaronder val ik zelf ook. Na ruim 30 jaar premie inleggen mag ik in het meest gunstige geval een pensioen van bruto € 350 per maand tegemoet zien. Ruim € 60.000 ingelegd aan premies, en dan reken ik de werkgeversbijdrage, die nog vele malen groter is, nog niet eens mee.

Mij is altijd voorgehouden dat beleggingen op lange termijn altijd resultaat zouden opleveren, zeker omdat ik in mijn polissen gekozen heb voor ’voorzichtig’ beleggen.

Een tussentijds pensioenoverzicht met een winstbijschrijving kan ik mij echter niet herinneren, wel brieven die aangaven dat het vermoedelijke eindkapitaal behoorlijk minder zal worden dan waar eerder van was uitgegaan.

Alleen de inleg had mij al een riant pensioen gegeven als ik deze op een eigen bankrekening had mogen sparen. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe beroerd het er in de rest van de wereld uitziet.

Johan Gelaudie,

Almere