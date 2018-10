Aboutaleb mocht betoging tegen Piet verbieden

De rechtbank benadrukt dat het recht op demonstreren een „groot goed” is. „Geen grondrecht is evenwel absoluut.” In dit geval was de vrees voor wanordelijkheden gerechtvaardigd. De demonstratie was niet vooraf aangemeld.

Aboutaleb wilde eventuele confrontaties tussen fanatieke voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te midden van kinderen voorkomen. Ook dat is terecht, vonnist de rechtbank.

Er was die dag in november ook te weinig politiecapaciteit beschikbaar om alles in goede banen te kunnen leiden. Dat alles woog zwaar genoeg om de demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet te verbieden. „Van een stellingname door de burgemeester over de figuur van Zwarte Piet is geen sprake geweest”, aldus de rechtbank.

In eerste instantie waren de betogers van plan geweest om bij de landelijke intocht in Maassluis te demonstreren. Ze werden echter in Rotterdam bij een soort spontaan ontstane betoging allemaal aangehouden. De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie oordeelde eerder dat die aanhoudingen onterecht waren. Het noodbevel waarop de arrestaties waren gebaseerd, was niet duidelijk aan de deelnemers bekendgemaakt.

Kick out Zwarte Piet is teleurgesteld over de uitspraak. „Burgemeesters gaan steeds verder in het inperken van onze grondrechten en deze uitspraak kan ze voeden om het demonstratierecht verder uit te hollen”, reageren de activisten.