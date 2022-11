Kaag: ’Westerse landen erkennen geen schuld als veroorzaker klimaatschade’

Dat stelt minister Sigrid Kaag (Financiën) tijdens haar bezoek aan de VN-klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh. Zuidelijke landen zijn er voor het eerst in geslaagd het onderwerp klimaatschade op de agenda te krijgen. Ze vinden dat rijke landen vanwege hun historische uitstoot van broeikasgassen, sinds de industriële revolutie, ook verantwoording moeten dragen voor de gevolgen.

,,Het is terecht dat zij aandacht vragen voor het feit dat zij lijden onder keuzes die zij zelf nooit hebben gemaakt. Zij zijn niet de grootste vervuilers”, zegt Kaag. Maar van een impliciete erkenning door Nederland van schuld of verantwoordelijkheid voor droogte of overstromingen elders, is geen sprake, aldus de D66-minister. ,,In gesprek zijn over, is iets anders dan dat.”

Lawine aan rechtszaken

Dat rijke landen in Egypte wel praten over financiële hulp bij klimaatschade, maar niet expliciet erkennen dat zij door jarenlange emissies de grootste verantwoordelijkheid hebben voor klimaatverandering, is volgens juristen een belangrijke nuance. Als een land wél expliciet schuld erkent, loopt het de kans op een lawine aan rechtszaken uit zuidelijke landen.

De Nederlandse belastingbetaler kan het wel gaan voelen, erkent Kaag. ,,Ik begrijp heel goed dat veel ontwikkelingslanden dit willen agenderen. Het is een politieke erkenning en het zal eventueel financiële gevolgen hebben.” Hoeveel extra onze schatkist straks mag betalen, is echter onduidelijk. In 2025 draagt Nederland al 1,8 miljard bij aan een bestaand klimaatfonds dat landen helpt weerbaarder te worden tegen weersextremen.

’Vertienvoudiging klimaatafdrachten’

Maandag constateerde ook premier Mark Rutte dat er ,,een stapeling” van klimaatverplichtingen dreigt te ontstaan. Afrikaanse landen willen een fonds van 1300 miljard dollar per jaar. Dat zou kunnen leiden tot een vertienvoudiging van de Nederlandse klimaatafdrachten, meent Nils Mollema, beleidsadviseur klimaatrechtvaardigheid bij ActionAid, een organisatie voor vrouwenrechten. ,,Dan kunnen we naar 15 of 17 miljard euro per jaar, waarvan ook een deel uit private bronnen”, zegt Mollema, die de discussie in Egypte op de voet volgt.

Kaag houdt zich op de vlakte: ,,Ik ga niet speculeren over geld.” Er is bovendien nog geen officieel kabinetsstandpunt over de vraag óf Nederland extra financiële middelen zou moeten vrijmaken, benadrukt ze. ,,Ik kan iedereen gerust stellen. Het is puur inventarisatie. Hoe leeft het onderwerp? Hoe kijken landen buiten Europa ernaar?”

In Egypte schoof de D66-bewindsvrouw aan bij besprekingen met collega-ministers van Financiën over hoe private investeerders verleid kunnen worden om meer in klimaatprojecten te investeren. ,,Zonder hen gaan we de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs niet halen”, aldus Kaag. Vanaf volgend voorjaar is de minister ook medevoorzitter van de aan de IMF gelieerde Coalition of Finance Ministers for Climate Action.

Kaag: ,,Ongeacht hoe de discussie over klimaatschade eindigt, we zullen ervoor moeten zorgen dat er genoeg kennis, kunde en financiële middelen vrij komt voor wereldwijd klimaatbeleid. We mogen geen vertraging meer oplopen.”