Fransen met gestolen auto’s opgepakt na achtervolging in Limburg

Beide voertuigen werden bij het passeren van de grens op de A2 bij Eijsden geregistreerd door het zogenoemde ANPR-system, waarbij kentekens van auto’s automatisch worden gecontroleerd. Omdat beide voertuigen als gestolen gesignaleerd stonden, gaf de politie de auto’s op de A2 bij Maastricht een stopteken.

Beide verdachten trapten het gaspedaal echter nog dieper in, waarop een achtervolging begon over de snelweg richting het noorden. De politie schakelde een helikopter in en alarmeerde andere patrouilles en de marechaussee. Onderweg reden de twee achtervolgde voertuigen elk een andere kant op waarop ook de achtervolgers zich splitsten.

Uiteindelijk wist de politie beide voertuigen tot stoppen te dwingen, de ene in Baexem, de andere in Kelpen Oler. Maar een van de bestuurders sprong uit de auto en rende weg. Hij werd echter nauwkeurig gevolgd door de lichtbundel die vanuit de helikopter op hem scheen tijdens zijn vlucht door velden en tuinen. Ook een warmtebeeldcamera verraadde zijn positie. Omdat hij niet aan de aandacht van de politie kon ontsnappen, stak de man uiteindelijk de handen in de lucht en gaf zich over. Beide verdachten zijn aangehouden en ingesloten.

De politie kon nog niet zeggen waar de auto’s gestolen waren.