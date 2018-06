’Tradities te grabbel gegooid’

Ⓒ ANP

Nadat Zwarte Piet definitief de nek is omgedraaid is het nu kennelijk de beurt aan ’ons’ kerstfeest. Het wordt al omgedoopt in ’lichtjesfeest’ en de aloude wens ’prettige kerstdagen’ wordt omgebogen tot ’fijne dagen’ om vooral geen beroepsklagers of anders gelovigen voor het hoofd te stoten, schrijft Harry Kruisselbrink.