OM: agent deelde geheimen met criminelen

De officier van justitie heeft dat donderdag gezegd in de strafzaak tegen de voormalig hondengeleider. Voor schending van zijn ambtsgeheim eiste de aanklager tegen de 42-jarige Tilburger tien dagen celstraf plus een taakstraf van 240 uur.

Volgens de officier van justitie moet de politie volstrekt integer zijn en is de kern van de rechtsstaat geraakt. „We moeten erop kunnen vertrouwen dat politiemensen integer zijn en geen andere motieven hebben”, zei hij.

De rol van de agent kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de drie ontploffingen in Nieuwegein. Bij de vriendin van de gezochte man was twee weken eerder een envelop bezorgd met onder andere zijn politiefoto en informatie over auto’s die hij gebruikte. De man werd dringend gevraagd om contact op te nemen maar hij sloeg op de vlucht naar Curaçao.

De agent werd op 21 april 2015 aangehouden. De Tilburger zat tien dagen vast en is zijn baan bij de politie kwijt.

Verdachte Michel W. verklaarde donderdag tijdens de rechtszaak voor het eerst dat hij de informatie over de man heeft gezocht vanwege onderzoek naar een ruzie in de horeca in Tilburg. Hoe het kan dat juist de informatie die hij uit het politiesysteem haalde op straat belandde, kon hij niet verklaren.

Zijn advocaat Milo Prins benadrukte dat er geen bewijs is dat de opgevraagde informatie via de agent in verkeerde handen is gevallen.

De rechtbank in Breda doet op 8 november uitspraak.