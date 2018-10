Tbs voor stalkster politiebaas Erik Akerboom

De verdachte, Ruby-Ann B., ontkende tijdens de zitting twee weken geleden dat zij achter de mails zit. In een warrig betoog beschuldigde ze de korpschef van de Nationale Politie ervan dat hij de dreigmails aan zichzelf had gestuurd.

De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie (OM) eens dat de vrouw volledig ontoerekeningsvatbaar is. Ze wordt ontslagen van rechtsvervolging. Wel krijgt ze zoals de aanklager had geëist, tbs met dwangverpleging voor maximaal vier jaar.

De vrouw weigerde met psychiaters te praten. Het Pieter Baan Centrum heeft haar wel geobserveerd en geconcludeerd dat de vrouw lijdt aan schizofrenie en autistische stoornissen.