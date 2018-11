Ombudsman: Klem tussen instanties

Dan gebeurt er iets geks. De gemeente, die de bijstandsuitkering betaalt, maakt in oktober bijna 8 duizend euro over. Dat is veel meer dan de uitkering die Vincent en Minke horen te krijgen. Vincent betaalt nog dezelfde week 7 duizend euro terug. Hij houdt alleen het bedrag van zijn uitkering en maakt de rest over naar de gemeente. Want een foutje kan iedereen gebeuren, toch? Ook de gemeente.

Maar dat foutje krijgt een vervelend gevolg. Want een paar maanden later krijgen Vincent en Minke een brief van de Belastingdienst/Toeslagen. Ze moeten een flink bedrag aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget terugbetalen. Vincent schrikt. Dat geld hebben ze helemaal niet. Hoe kan dit?

Wat blijkt: op de jaaropgave die Vincent van de gemeente heeft gekregen, staat een veel te hoog bedrag. De 7000 euro die Vincent heeft terugbetaald, is niet van zijn inkomen afgehaald. De gemeente heeft dat te hoge bedrag aan de Belastingdienst doorgegeven. Het is dus net alsof Vincents inkomen 7000 euro hoger is dan vorig jaar. En met een hoger inkomen heb je recht op minder toeslagen. Vincent maakt meteen bezwaar bij de Belastingdienst/Toeslagen. Hij laat het bankafschrift zien waarop staat dat hij 7000 euro heeft terugbetaald. En hij vraagt de Belastingdienst om zijn toeslagen opnieuw te bereken. Maar dat doet de Belastingdienst niet. Eerst moet Vincent opnieuw belastingaangifte doen, met het goede inkomen.

Daarvoor heeft Vincent een nieuwe jaaropgave van de gemeente nodig, met het goede bedrag. Als hij de gemeente daarom vraagt, is het ’nee’. Want de gemeente heeft het boekjaar al afgesloten. Daarom kunnen ze geen nieuwe jaaropgave maken.

Wat nu? Vincent zit klem tussen de gemeente en de Belastingdienst. Hij mailt ons. Collega Berdien neemt meteen contact op met de Belastingdienst. Ze vraagt of de Belastingdienst Vincents inkomen toch kan aanpassen. Want hij kan bewijzen dat hij 7000 euro heeft terugbetaald.

Gelukkig vindt de Belastingdienst dat ook. Ze passen Vincents inkomen aan, waardoor hij de toeslagen niet hoeft terug te betalen. Vincent en Minke zijn enorm opgelucht. En wij zijn blij dat we konden helpen.

*gefingeerde naam