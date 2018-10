Preventieve antibiotica voor vee mag straks niet meer

Ⓒ Hollandse Hoogte / Ton Toemen

STRAATSBURG - Veehouders en fokkers in de EU mogen antibiotica vanaf 2022 in principe niet meer preventief toedienen aan koeien, varkens of kippen, maar alleen nog als een veearts een recept heeft uitgeschreven. Het Europees Parlement heeft dinsdag een politiek akkoord hierover met grote meerderheid bekrachtigd.