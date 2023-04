Opgepakte jongen niet langer verdacht van bedreiging Zaanse school

De jongen is een dag na zijn aanhouding alweer vrijgelaten volgens de politie. Twee andere minderjarige verdachten die afgelopen zaterdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de bedreiging zitten nog vast. Zij worden volgens de politie dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist dan of de twee langer in de cel moeten blijven.

Vorige week sloot het vmbo Pascal Zuid de deuren omdat de school een dreigmail had gekregen. In de mail waren foto’s van vuurwapens toegevoegd. Volgens de school stond in de mail dat de afzender de leerlingen en de docenten iets wilde aandoen.

