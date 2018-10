België kiest voor aanschaf F-35

De zuiderburen kopen 34 gevechtsvliegtuigen voor ongeveer 4 miljard euro. De eerste toestellen worden vanaf 2023 verwacht.

„We zijn geland”, liet defensieminister Steven Vandeput weten. „Mooi nieuws collega”, twitterde zijn Nederlandse evenknie Ank Bijleveld. „Dit is goed in het kader van de samenwerking, zeker bij de (internationale) operaties en de Quick Response Alert die we samen doen.”

De F-35 van fabrikant Lockheed Martin verslaat daarmee de Eurofighter Typhoon van een Brits-Duits-Spaans-Italiaans consortium. Ook de Franse Rafale had geprobeerd de order binnen te halen. Het Amerikaanse toestel kwam bij een evaluatie als beste uit de bus.

De aankoopprijs is volgens de regering lager dan gedacht. Volgens Vandeput komt dat omdat er „een echte competitie” is geweest. De 600 miljoen die overschiet kan in toekomstige, Europese militaire investeringen worden gestoken, aldus premier Charles Michel.

Ook landen als het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen en Denemarken hebben F-35’s besteld. Eerder deze maand crashte een JSF in de VS. Nederland besloot daarop zijn twee testtoestellen die in Californië staan te inspecteren.