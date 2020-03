Coronavirus: dodental Italië naar 79, bekijk hier besmettingen Nederland

Lees hieronder de laatste ontwikkelingen. Tekst loopt verder.

Het dodental in de Verenigde Staten door het nieuwe coronavirus is dinsdag met drie gestegen tot negen.

door het nieuwe coronavirus is dinsdag met drie gestegen tot negen. In Spanje is de eerste patiënt overleden aan het coronavirus.

is de eerste patiënt overleden aan het coronavirus. RIVM benadrukt: coronapatiënten worden niet naar verpleeghuizen gebracht.

benadrukt: coronapatiënten worden niet naar gebracht. Italië overweegt een nieuwe quarantainezone op te zetten rond de noordelijke stad Bergamo , gezien het grote aantal coronavirusgevallen in dat gebied. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut dinsdag.

op te zetten rond de noordelijke stad , gezien het grote aantal coronavirusgevallen in dat gebied. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut dinsdag. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gaat volgende week niet mee op staatsbezoek naar Indonesië . Hij blijft thuis vanwege de strijd tegen het coronavirus, dat ook in Nederland om zich heen grijpt, laat zijn ministerie weten.

gaat volgende week niet mee op staatsbezoek naar . Hij blijft thuis vanwege de strijd tegen het coronavirus, dat ook in Nederland om zich heen grijpt, laat zijn ministerie weten. Er zitten nog twee Nederlanders in Abu Dhabi in afzondering, meldt Buitenlandse Zaken. De Nederlander is de enige van 55 landgenoten die zondag in verschillende hotels in quarantaine zaten uit vrees voor het coronavirus.

in afzondering, meldt Buitenlandse Zaken. De Nederlander is de enige van 55 landgenoten die zondag in verschillende hotels in quarantaine zaten uit vrees voor het coronavirus. ProRail start speciale corona-taskforce op.

start speciale corona-taskforce op. Twitter roept medewerkers wereldwijd op om thuis te werken .

roept medewerkers wereldwijd op om . Kabinet : voorlopig is indammen genoeg.

: voorlopig is indammen genoeg. Ouderenbond : breng coronapatiënten niet naar verpleeghuizen.

: breng coronapatiënten niet naar verpleeghuizen. Verpleegkundigen : pak nu personeelstekort aan.

: pak nu personeelstekort aan. Stichting AAP annuleert rondleidingen om corona.

annuleert rondleidingen om corona. In buurlanden van Nederland zijn weer nieuwe besmettingen vastgesteld. Er zijn 31 nieuwe gevallen in Duitsland en 5 in België .

en 5 in . Het aantal coronadoden in Iran is gestegen tot 77. In totaal zijn 2336 mensen besmet, aldus het Iraanse ministerie van Volksgezondheid.

is gestegen tot 77. In totaal zijn 2336 mensen besmet, aldus het Iraanse ministerie van Volksgezondheid. In Oekraïne is voor het eerst iemand besmet geraakt.

is voor het eerst iemand besmet geraakt. Zuid-Korea verklaart ’de oorlog’ aan het coronavirus. President Moon Jae-in gaf overheidsdiensten de opdracht om rond de klok te werken.

verklaart ’de oorlog’ aan het coronavirus. President Moon Jae-in gaf overheidsdiensten de opdracht om rond de klok te werken. Zwitserse militairen blijven in bases na coronageval.

blijven in bases na coronageval. Macron eist alle mondkapjes op voor patiënten en verzorgers.

eist alle mondkapjes op voor patiënten en verzorgers. Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet met coronavirus.

besmet met coronavirus. Grote publieksevenementen in zuidoosten Limburg voorlopig taboe.

voorlopig taboe. Paus Franciscus is ’niet besmet met nieuwe coronavirus’.

Franciscus is ’niet besmet met nieuwe coronavirus’. Tussenstand op dinsdag 12.00 uur. Wereldwijd zijn 91.313 mensen besmet met het virus en 3118 mensen zijn eraan overleden.

op dinsdag 12.00 uur. Wereldwijd zijn 91.313 mensen besmet met het virus en 3118 mensen zijn eraan overleden. Italië is vooralsnog het hardst getroffen in Europa. Bijna 2036 mensen zijn daar besmet, de meeste gevallen zijn vastgesteld in de noordelijke regio’s Veneto en Lombardije. In Italië zijn 79 mensen overleden door het virus.

is vooralsnog het hardst getroffen in Europa. Bijna 2036 mensen zijn daar besmet, de meeste gevallen zijn vastgesteld in de noordelijke regio’s Veneto en Lombardije. In Italië zijn 79 mensen overleden door het virus. In Frankrijk zijn vier mensen overleden aan het virus. In totaal zijn ruim tweehonderd besmettingen geregistreerd in het land.

Maandag kwamen vijf nieuwe meldingen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die zijn dinsdag bekendgemaakt. De mensen die het virus hebben opgelopen, zitten thuis in quarantaine.

Het jongste kind van een coronapatiënte uit Amsterdam blijkt na meerdere ’hertesten’ niet besmet, aldus het RIVM. Eerder sloot een kinderopvang de deuren voor twee weken vanwege de vermeende besmetting.

Bekijk hier waar de besmettingen zijn. Tekst loopt verder.

Bijna alle Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, zijn in Noord-Italië geweest óf gezinsleden van mensen bij wie het virus al was vastgesteld. „Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek”, aldus het RIVM.

Ziekenhuis Den Bosch: geen corona, toch corona

Een man uit Kerkwijk is besmet geraakt met het coronavirus. Hij ligt in strikte isolatie in het ziekenhuis in Den Bosch en maakt het naar omstandigheden goed, meldt de gemeente Zaltbommel waar Kerkwijk onder valt. De man had zich vrijdagavond met griepverschijnselen in het ziekenhuis gemeld en testte negatief op een influenza-test. Daardoor hoefde hij volgens de richtlijnen van het RIVM niet te worden onderzocht op het nieuwe coronavirus, aldus de gemeente.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch besloot echter alle opgenomen patiënten met luchtwegklachten voor de zekerheid op corona te testen. De man testte toen positief. De kamergenoten moeten ook worden getest en liggen ook in isolatie. De GGD Gelderland-Zuid is een contactonderzoek gestart.

Dodental Italië

Het instituut maakt dagelijks bekend hoeveel mensen in het land positief zijn getest op het virus. In alle geconstateerde gevallen doen de GGD’en contactonderzoek: ze inventariseren met wie een patiënt allemaal in aanraking is geweest. Die mensen moeten zich melden als ze klachten krijgen. Het virus veroorzaakt luchtwegklachten. Mensen die het hebben opgelopen, hoesten of zijn kortademig en krijgen koorts. Vooral ouderen zijn kwetsbaar.

Het aantal doden door het coronavirus in Italië, de zwaarst getroffen regio in Europa, is gestegen van 52 naar 79. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van documenten. Het aantal besmettingen is in Italië opgelopen van 2036 naar 2502.

900 studenten Vindicat moeten zichzelf blijven checken

De negenhonderd Vindicat-leden die ondanks het aangescherpte reisadvies toch zijn gaan skiën in corona-gebied moeten bij thuiskomst „zichzelf in de gaten houden.” Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel dinsdag in een gesprek met de Tweede Kamer. De studentenvereniging uit Groningen komt zondag terug van een skivakantie in Noord-Italië.

Van Dissel zegt dat de studenten bij verkoudheidsklachten ’social distancing’ moeten toepassen; zichzelf afzonderen en geen nieuwe contacten leggen. „Gaat de verkoudheid voorbij, dan gaat het voorbij. En kunnen ze weer door.”

Reisadvies Noord-Italië aangescherpt

Buitenlandse Zaken neemt de waarschuwing van het RIVM over en scherpt het reisadvies voor Noord-Italië aan. Er wordt geadviseerd alleen nog die kant op te reizen als het echt noodzakelijk is.

De aanscherping was volgens de zorgexperts nodig om nieuwe Nederlandse besmettingen te voorkomen. Anders dreigt het dweilen met de kraan open te worden, zei het hoofd Infectieziekten van het instituut dinsdag tijdens een gesprek met Kamerleden.

Kabinet: voorlopig is indammen genoeg

Ondanks het oplopende aantal Corona-besmettingen in Nederland, neemt het kabinet geen extra maatregelen. Volgens premier Rutte zit ons land nu in een ’indamfase’. „Als het groter wordt moeten we nadenken over vervolgscenario’s. Wat die dan zijn, daar ga ik nu niks over zeggen.”

Als de aantallen sterk groeien, kan een volgende fase aanbreken. De premier durft niet te zeggen dat Nederland de uitbraak onder controle heeft. Zover is het pas als er geen nieuwe patiënten meer bijkomen, zegt hij.

Het afgelasten van evenementen, zoals in sommige andere landen gebeurt, is voorlopig niet nodig, vindt het kabinet. Rutte noemde dat „niet zinvol.” En „kinderen gaan gewoon naar school toe.”

Een groot deel van het kabinet kwam dinsdagochtend bijeen om bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Zulke ministeriële sessies worden wel vaker bij grote crisis gehouden. Eerder gebeurde dat bijvoorbeeld bij de MH17-ramp, orkaan Irma en de aanslag door Gökmen T. in een Utrechtse tram.

’Geen nationale voorraadkast’

Vandaag waren Rutte, Grapperhaus (Veiligheid), Bruins en de Jonge (Volksgezondheid), Schouten (Landbouw), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), Van Engelshoven en Slob (Onderwijs), Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) aanwezig.

Na afloop zei de premier dat het vooral een bijpraatmoment was. Grote waardering sprak hij uit voor alle deskundigen die hard werken om de corona-uitbraak in Nederland in te dammen. „En we leven mee met de mensen die dit moeten doormaken en met hun omgeving”, aldus de premier.

Minister Bruins gaf een reactie op huisartsen en zorginstellingen die aangeven dat ze onvoldoende hulpmiddelen hebben. Hij wil dat zorginstellingen elkaar ondersteunen door hulpmiddelen die ze zelf niet nodig hebben met anderen te delen. „We hebben niet zoiets als een nationale voorraadkast.”

Omgeving besmette patiënt Gorinchem getest

Bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zijn de afdeling verloskunde en de kinderafdeling weer geopend. Ook de dagbehandeling van de chemokuren is weer opgestart. De afdeling Intensive Care is gesloten voor nieuwe patiënten.

Ongeveer 50/60 mensen zijn in de buurt geweest van de besmette patiënt en 17 van hen zijn getest vanwege gezondheidsklachten. Twee daarvan zijn negatief en van de overige 15 is de uitslag nog niet bekend. Naar verwachting wordt dat dinsdagmiddag bekend. Tussen 22 en 28 februari was de 49-jarige vrouw uit Nieuwendijk opgenomen met ernstige luchtwegklachten.

’Breng coronapatiënten niet naar verpleeghuizen’

„Een ondoordacht en onzinnig plan dat meteen van tafel moet.” Ouderenbond ANBO heeft geen goed woord over voor de suggestie om patiënten eventueel te verzorgen in verpleeghuizen als de ziekenhuizen te vol komen te liggen. „In verpleeghuizen wonen hele kwetsbare oude mensen met een zeer fragiele gezondheid. Het is een ongewenst hoog risico om deze mensen aan een mogelijke besmetting bloot te stellen”, stelt ANBO-directeur Liane den Haan.

Het idee om zo nodig verpleeghuizen als alternatieve locatie aan te wijzen voor coronapatiënten komt van het landelijke Outbreak Management Team (OMT). Dat team van deskundigen van onder meer het RIVM adviseert de GGD’en in het land nu al voorbereidingen te treffen „om de capaciteit van de zorg op korte termijn uit te kunnen breiden en optimaal te benutten.”

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bracht maandagavond de Tweede Kamer op de hoogte van de stand van zaken. „Als er een grote uitbraak van COVID-19 zou komen in Nederland, zou de capaciteit van de zorg (fors) onder druk komen te staan”, schreef hij.

De bond ziet liever dat mensen die het virus oplopen zoveel mogelijk in de eigen woning blijven. Dat is overigens wat nu ook in de meeste gevallen gebeurt. Voor mensen die er ernstiger aan toe zijn en opgenomen moeten worden, zou de overheid in het uiterste geval noodziekenhuizen kunnen opzetten, oppert de ouderenbond.

Ouders brengen hun kinderen naar de basisschool in de Amsterdamse wijk IJburg waar een luizenmoeder besmet is geraakt met het coronavirus:

Het RIVM heeft uiteindelijk benadrukt dat het plan van de verpleeghuizen de prullenbak in kan; dat gaat niet gebeuren.

Verpleegkundigen: virus maakt personeelstekort nog nijpender

Verpleegkundigen zien in de uitbraak van het coronavirus aanleiding voor snelle maatregelen om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Beroepsorganisatie NU’91 wil daar snel over om tafel met minister Bruins (Medische Zorg). De organisatie verwijst naar een brief waarin Bruins de Tweede Kamer informeert over maatregelen tegen het virus.

In de brief staat onder meer het advies van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), waarin gezondheidsdeskundigen zitten, om „een stap verder te gaan in de voorbereiding op een uitbraak van COVID-19 in Nederland.” Daarvoor zou onder meer extra personeel nodig zijn. „Waar de minister dat personeel vandaan wil halen, is nog onduidelijk. De zorgsector kampt tenslotte al jaren met een groot personeelsprobleem”, reageert NU’91. Het OMT heeft geopperd dat mogelijk extra personeel kan worden ingehuurd van privéklinieken of defensie.

„Onvoldoende stageplaatsen, onvoldoende begeleiding en het voortijdig stoppen met de opleiding maken de problemen in de zorg de laatste jaren alleen maar erger.” NU’91 pleit voor investeringen in de zorgsector, die volgens de beroepsorganisatie ook aantrekkelijker moet worden gemaakt met betere arbeidsvoorwaarden.

Stichting AAP stopt met rondleidingen

Om het risico op besmetting met het coronavirus voor de dieren zo klein mogelijk te houden, schrapt Stichting AAP alle rondleidingen in maart. De apenverzorgers houden zich tijdens hun werk strikt aan de hygiëneregels, zoals vaak handen wassen en bij verkoudheid een mondkapje dragen.

De organisatie biedt elk jaar van februari tot medio november gratis rondleidingen aan donateurs en andere geïnteresseerden. In het opvangcentrum in Almere en in een Spaanse vestiging zijn apen dan vanaf dichtbij te zien. De dieren aanraken is sowieso nooit toegestaan, aldus Stichting AAP.

Ook al is nog niet aangetoond dat de apen vatbaar zijn voor het virus, wil de organisatie geen enkel risico nemen met de vaak extra kwetsbare dieren. Of rondleidingen vanaf april weer doorgaan, wordt later besloten.

Macron eist alle mondkapjes op voor patiënten en verzorgers

Zwitserse militairen blijven in bases na coronageval

Alle Zwitserse militairen blijven voorlopig in hun bases nadat een geval van het coronavirus in hun gelederen is ontdekt. Een man testte positief terwijl hij bezig was met voorbereidingen voor een vereiste militaire opfriscursus, zeiden de Zwitserse strijdkrachten in een verklaring. Tijdens de gezondheidstest zei de besmette militair dat hij onlangs was teruggekeerd uit Milaan in Noord-Italië, aldus een verklaring.

In Zwitserland zijn inmiddels 35 gevallen van het coronavirus ontdekt sinds het een week geleden voor het eerst in het land opdook. Het Zwitserse leger is georganiseerd als een militie, met dienstplichtigen die een korte training krijgen en vervolgens elk jaar een aantal weken voor een training terugkomen.

Frankrijk sluit ruim honderd scholen om coronavirus, mondkapjes verdeeld

De Franse autoriteiten hebben ongeveer 120 scholen gesloten vanwege het nieuwe coronavirus. Minister Jean-Michel Blanquer (Onderwijs) zegt dat de komende dagen „vergelijkbare maatregelen” kunnen volgen.

Onder meer basisscholen en middelbare scholen in het departement Oise, ten noorden van Parijs zijn dicht. Dat treft zo’n 35.000 leerlingen, zegt de minister. Ook kregen 9000 scholieren in het departement Morbihan het verzoek thuis te blijven.

In totaal zijn ruim tweehonderd besmettingen geregistreerd in Frankrijk. Zeker vier patiënten zijn overleden. De autoriteiten hebben onder meer schoolreisjes naar het buitenland verboden en ook bijeenkomsten met meer dan 5000 mensen in zalen of andere ruimtes in de ban gedaan.

In Montreuil, bij Parijs, is ook al een schoolklas naar huis gestuurd omdat een leerling het virus bleek te hebben. Blanquer zegt dat er nog geen plannen zijn om alle scholen te sluiten. Hij zegt dat het contraproductief zou zijn om het land plat te leggen.

De Franse staat gaat verder beslag leggen op alle voorraden mondkapjes in het land en toezien op de productie ervan. President Emmanuel Macron zei dat de mondkapjes zullen worden verspreid onder mensen die met het coronavirus zijn besmet en onder de verzorgers van deze patiënten.

Minister van Gezondheid Olivier Véran liet weten dat er inmiddels tien miljoen mondkapjes zijn verspreid onder gezondheidsmedewerkers. Binnenkort komen er nog vijftien tot twintig miljoen mondkapjes beschikbaar.

ProRail start speciale corona-taskforce

Voor het eerst sinds de Mexicaanse griep heeft ProRail een speciale taskforce opgestart om te bepalen wat er moet gebeuren bij een grote uitbraak van het coronavirus.

„Een van de doelen is om zoveel mogelijk treinverkeersleiders en incidentenbestrijders aan het werk te houden. Zonder hen zouden alle treinen stilstaan”, aldus een woordvoerder van de spoorbeheerder. „Als die allemaal de griep krijgen, dan hebben we een probleem. Daarom gaan individuele verkeersleidingsposten op slot als daar medewerkers ziek worden. Medewerkers die nog niet ziek zijn gaan vanaf een andere locatie werken.”

Deze aanpak werd ook gehanteerd tijdens de Mexicaanse griep in 2009. Volgens de woordvoerder zijn er op dit moment nog niet veel medewerkers ziek. „Maar het is belangrijk dat we goed voorbereid zijn.” ProRail houdt verder de voorschriften van het RIVM aan om te bekijken of iemand wel of niet thuis moet blijven.

Nieuwe coronabesmettingen in buurlanden

In buurlanden van Nederland zijn weer nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 31 nieuwe gevallen in Duitsland en 5 in België, melden de autoriteiten in die landen.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van de RIVM, meldt dinsdag dat in Duitsland zeker 188 mensen zijn besmet. Dat waren er maandag nog 157. Vooral in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn veel gevallen gemeld.

In België is tot dusver melding gemaakt van dertien besmettingen. De vijf nieuwe patiënten waren vorige week in het noorden van Italië, waar veel ziektegevallen zijn gemeld. Zij hebben symptomen als koorts, verkoudheid en hoest, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Opnamestop Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft een tijdelijke opnamestop ingesteld voor de afdeling intensive care. De maatregel wordt genomen nadat een eerste test bij een patiënt op de intensive care op het coronavirus positief was gebleken.

De patiënt werd 28 februari opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis en verblijft daar nog steeds. Vrijdag bij de opname was er volgens het ziekenhuis geen aanleiding de patiënt te testen. Gezien het ziekteverloop werd dat maandag alsnog gedaan.

De opnamestop geldt niet voor de zorg aan mensen met brandwonden, want het Brandwondencentrum Beverwijk zit op een andere locatie.

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam maakten eerder al bekend dat zij tijdelijk geen nieuwe patiënten opnemen.

’Stop met hamsteren om virus’

De Indonesische president heeft mensen opgeroepen geen levensmiddelen, gezichtsmaskers of medicijnen te hamsteren. „Juist als die massaal worden opgekocht, ontstaan tekorten”, benadrukte Joko Widodo.

In het land met 260 miljoen inwoners zijn pas twee besmettingen gemeld, maar de angst voor het virus heeft al gezorgd voor lege schappen in sommige supermarkten. De brancheorganisatie voor de levensmiddelensector zegt dat mensen massaal spullen inslaan als water, rijst, gezichtsmaskers, koffie en flesvoeding voor baby’s.

De president zegt dat hij de politie opdracht heeft gegeven woekeraars aan te pakken die misbruik maken van de paniek. Het gaat bijvoorbeeld om verkopers die mondmaskers voor torenhoge prijzen proberen te verkopen. „De overheid garandeert dat er voldoende goederen zijn”, belooft hij.

Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet

Een kind van vijf jaar uit Alphen aan den Rijn is geïnfecteerd met het nieuwe coronavirus. Het kind was vorige week op vakantie in Noord-Italië. Dat meldt de GGD Hollands Midden.

Na terugkomst in Nederland is het kind niet meer naar school geweest, en het zit in thuisisolatie. Mensen met wie het kind in contact is geweest zijn in kaart gebracht en krijgen van de GGD instructies.

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn stelt dat de familie goed heeft gehandeld en dat er snel een test was gedaan. Ze adviseert iedereen de adviezen van RIVM en GGD goed op te volgen. „Dan kan het normale leven gewoon doorgang vinden. Dus kinderen kunnen naar school, je kunt gewoon boodschappen doen, naar je werk of sporten.”

’Paus niet besmet met coronavirus’

Paus Franciscus is niet besmet met het coronavirus. Dat meldt de Italiaanse krant Il Messaggero dinsdag. De 83-jarige paus voelde zich de laatste dagen niet fit en was verkouden, waarna de speculaties kwamen dat hij misschien besmet zou zijn. Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Vanwege zijn verkoudheid moest de Argentijnse kerkleider onder meer voor het eerst de traditionele zesdaagse vastenretraite afzeggen. Dat kondigde hij zondag aan tijdens de mis op het Sint-Pietersplein, waar hij hoestend en proestend de menigte toesprak. De speculaties over dat de paus met het virus zou kampen, kwamen toen op gang.

Minder CNN-verslaggevers op pad

De Amerikaanse nieuwszender CNN laat minder reporters reizen in verband met de corona-uitbraak. Dat heeft CNN-baas Jeff Zucker maandag aan zijn staf laten weten. „Een aantal van deze protocollen komt misschien ongelegen, maar ze zijn ingesteld als voorzorgsmaatregel om jullie allemaal veilig te houden. Niets is belangrijker dan jullie gezondheid”, aldus Zucker.