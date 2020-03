Frankrijk sluit ruim honderd scholen om coronavirus

Twitter roept medewerkers wereldwijd op om thuis te werken .

In buurlanden van Nederland zijn weer nieuwe besmettingen vastgesteld. Er zijn 31 nieuwe gevallen in Duitsland en 5 in België.

In Oekraïne is voor het eerst iemand besmet geraakt.

Zuid-Korea verklaart 'de oorlog' aan het coronavirus. President Moon Jae-in gaf overheidsdiensten de opdracht om rond de klok te werken.

Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet met coronavirus.

Grote publieksevenementen in zuidoosten Limburg voorlopig taboe.

Het aantal patiënten met het coronavirus dat in Italië is overleden, is volgens de autoriteiten met achttien gestegen naar 52.

Paus Franciscus is 'niet besmet met nieuwe coronavirus'.

Tussenstand op dinsdag 8.00 uur. Wereldwijd zijn 90.937 mensen besmet met het virus en 3117 mensen zijn eraan overleden.

Italië is vooralsnog het hardst getroffen in Europa. Bijna 2036 mensen zijn daar besmet, de meeste gevallen zijn vastgesteld in de noordelijke regio's Veneto en Lombardije.

In Italië zijn 52 mensen overleden door het virus. In Frankrijk zijn drie mensen overleden aan het virus.

Onder meer basisscholen en middelbare scholen in het departement Oise, ten noorden van Parijs zijn dicht. Dat treft zo’n 35.000 leerlingen, zegt de minister. Ook kregen 9000 scholieren in het departement Morbihan het verzoek thuis te blijven.

In Frankrijk zijn tot dusver 191 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Zeker drie patiënten zijn overleden. De autoriteiten hebben onder meer schoolreisjes naar het buitenland verboden en ook bijeenkomsten met meer dan 5000 mensen in zalen of andere ruimtes in de ban gedaan.

In Montreuil, bij Parijs, is ook al een schoolklas naar huis gestuurd omdat een leerling het virus bleek te hebben. Blanquer zegt dat er nog geen plannen zijn om alle scholen te sluiten. Hij zegt dat het contraproductief zou zijn om het land plat te leggen.

Nieuwe coronabesmettingen in buurlanden

In buurlanden van Nederland zijn weer nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 31 nieuwe gevallen in Duitsland en 5 in België, melden de autoriteiten in die landen.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van de RIVM, meldt dinsdag dat in Duitsland zeker 188 mensen zijn besmet. Dat waren er maandag nog 157. Vooral in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn veel gevallen gemeld.

In België is tot dusver melding gemaakt van dertien besmettingen. De vijf nieuwe patiënten waren vorige week in het noorden van Italië, waar veel ziektegevallen zijn gemeld. Zij hebben symptomen als koorts, verkoudheid en hoest, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Opnamestop Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft een tijdelijke opnamestop ingesteld voor de afdeling intensive care. De maatregel wordt genomen nadat een eerste test bij een patiënt op de intensive care op het nieuwe coronavirus positief was gebleken.

De patiënt werd 28 februari opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis en verblijft daar nog steeds. Vrijdag bij de opname was er volgens het ziekenhuis geen aanleiding de patiënt te testen. Gezien het ziekteverloop werd dat maandag alsnog gedaan.

De opnamestop geldt niet voor de zorg aan mensen met brandwonden, want het Brandwondencentrum Beverwijk zit op een andere locatie.

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam maakten eerder al bekend dat zij tijdelijk geen nieuwe patiënten opnemen.

Crisisteam kabinet bespreekt verspreiding virus

Het kabinet komt voor het eerst in crisissamenstelling bijeen om over de verspreiding van het nieuwe coronavirus te spreken. De bijeenkomst van de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) vindt plaats op het ministerie van Justitie en Veiligheid, aan het einde van de ochtend. Het is niet uitgesloten dat het overleg tot nieuwe maatregelen leidt.

Qua status heeft de commissie iets weg van een ministerraad. De aanwezige bewindslieden beslissen bij meerderheid van stemmen over eventuele te nemen maatregelen. Van vrijwel alle ministeries schuiven één of meerdere ministers aan, onder wie premier Mark Rutte en minister voor Medische Zorg Bruno Bruins.

Ook de politie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn aanwezig.

Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet

Een kind van vijf jaar uit Alphen aan den Rijn is geïnfecteerd met het nieuwe coronavirus. Het kind was vorige week op vakantie in Noord-Italië. Dat meldt de GGD Hollands Midden.

Na terugkomst in Nederland is het kind niet meer naar school geweest, en het zit in thuisisolatie. Mensen met wie het kind in contact is geweest zijn in kaart gebracht en krijgen van de GGD instructies.

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn stelt dat de familie goed heeft gehandeld en dat er snel een test was gedaan. Ze adviseert iedereen de adviezen van RIVM en GGD goed op te volgen. „Dan kan het normale leven gewoon doorgang vinden. Dus kinderen kunnen naar school, je kunt gewoon boodschappen doen, naar je werk of sporten.”

’Paus niet besmet met coronavirus’

Paus Franciscus is niet besmet met het coronavirus. Dat meldt de Italiaanse krant Il Messaggero dinsdag. De 83-jarige paus voelde zich de laatste dagen niet fit en was verkouden, waarna de speculaties kwamen dat hij misschien besmet zou zijn. Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Vanwege zijn verkoudheid moest de Argentijnse kerkleider onder meer voor het eerst de traditionele zesdaagse vastenretraite afzeggen. Dat kondigde hij zondag aan tijdens de mis op het Sint-Pietersplein, waar hij hoestend en proestend de menigte toesprak. De speculaties over dat de paus kwamen toen op gang.

Minder CNN-verslaggevers op pad

De Amerikaanse nieuwszender CNN laat minder reporters reizen in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat heeft CNN-baas Jeff Zucker maandag aan zijn staf laten weten. „Een aantal van deze protocollen komt misschien ongelegen, maar ze zijn ingesteld als voorzorgmaatregel om jullie allemaal veilig te houden. Niets is belangrijker dan jullie gezondheid”, aldus Zucker.