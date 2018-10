Zorgen om Urk na faillissement ziekenhuizen

PVV-Kamerlid Agema noemt het faillissement van de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek „verschrikkelijk voor mensen in de omgeving.” Ze maakt zich zorgen over te lange aanrijtijden van ambulances voor onder andere Urk. „De veiligheid is in het geding.”

SP-Kamerlid Gerven spreekt van een ’drama in Flevoland’. „Minister Bruins (VVD) moet zich kapot schamen dat hij de marktwerking en de zorgverzekeraars dit vernietigende werk laat doen en niet ingrijpt”, zegt de socialist.

„Zorgelijk bericht”, reageert SGP-leider Van der Staaij via Twitter. „Zorg voor burgers in omgeving, waaronder Urk, moet wel tijdig en goed gewaarborgd worden.”

Minister Bruins (Medische Zorg) wil nog niet reageren. Hij stuurt later vandaag een brief naar de Tweede Kamer. De bewindsman liet eerder deze week weten dat de rol van het ministerie bij een faillissement beperkt zal zijn. Volgens hem blijft er bij het wegvallen van de ziekenhuizen binnen 45 minuten spoedeisende hulp of acute verloskunde beschikbaar.