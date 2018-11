’Opletten met phishing’

Ik heb al vaker deze instellingen gewaarschuwd dat dit nu precies is wat phishingmails doen. Ze liggen daar echter niet wakker van en gaan er mee door. Snapt u het? Mijn opa (uit de vorige eeuw) heeft mij nog bijgebracht dat ik nooit op snelkoppelingen in mails moet drukken en al zeker niet in mails waar ik niet zelf om heb gevraagd.

Loek Wollersheim, Almere