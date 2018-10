Op dit Brabantse vakantiepark gaat de politie preventief fouilleren

Dat meldt Omroep Brabant. Tweehonderd chalets op het park worden bewoond door arbeidsmigranten. Het overige grote gedeelte is bestemd voor recreanten die van hun vakantie of oude dag willen genieten. „De migranten mogen er legaal wonen, maar dan wel vier migranten per chalet. Nu gaat het vaak om meer chalets en meer bewoners per chalet”, zegt de burgemeester tegen de regionale omroep. Volgens Van Aart maken omwonenden zich zorgen om het grote aantal arbeidsmigranten. „Ze klagen over geluidsoverlast en hebben last van de overbewoning op het park.”

Nog een groot probleem is de angstcultuur die heerst op het park. Volgens de burgemeester zitten er rotte appels tussen die er de scepter zwaaien. „Andere migranten zijn bang voor die personen”, vertelt Van Aart tegen de Brabantse zender. Sommige bewoners van de camping zouden daarom in het donker niet meer de straat op het park op durven.

Dagelijks incidenten

Tegenwoordig zijn agenten al bijna dagelijks aanwezig op het vakantiepark door het toegenomen aantal incidenten. „De politie komt bijna dagelijks op Droomgaard”, zegt de burgemeester tegen Omroep Brabant. Vanaf donderdag hebben agenten dus de mogelijkheid om preventief te fouilleren. „Deze maatregel zorgt dat we de regie behouden in onze gemeente.”

Ellende en criminaliteit waren de afgelopen jaren schering en inslag op het Brabantse vakantiepark. Zo was er onder andere sprake van verboden wapen- en drugsbezit. In 2016 ging een Pool door het lint en stak hij een agente met een mes in haar gezicht.

Fort Oranje

Sommigen zullen het park vergelijken met de problematische camping Fort Oranje. Dat park werd uiteindelijk overgenomen door de gemeente Zundert en ontruimd. Toch wil Van Aart daar nog niet aan. „Ik wil dat we over een jaar terugkijken en zeggen: dit wás geen Fort Oranje en het zal ook geen Fort Oranje worden”, zegt de burgemeester.