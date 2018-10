FIOD arresteert ex-topman Easy Life

De FIOD hield de man woensdagmorgen aan in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige faillissementsfraude. Hierbij werden woningen in Den Haag, Vlaardingen en Duitsland doorzocht. Gelijktijdig nam de FIOD een kijkje in een bedrijfspand op Curaçao. Er is beslag gelegd op onder meer exclusieve auto’s, contant geld en horloges.

John W. (44) was directielid van Easy Life, dat belegde in levensverzekeringen. Zowel het fonds als W. zijn in 2008 failliet verklaard. Curatoren kunnen een aanzienlijk deel van de inleg in het fonds niet terugvinden. „Het vermoeden is dat het directielid van het investeringsfonds zichzelf heeft verrijkt met de ingelegd gelden”, aldus een woordvoerder van de FIOD. Beleggers in Easy Life zijn hierdoor voor vele tientallen miljoenen benadeeld

.

Een van de inbeslag genomen auto’s Ⓒ FIOD

Ondanks het faillissement lijkt verdachte over voldoende vermogen te beschikken om er een luxueus leven op na te houden. Hiervoor maakt hij vermoedelijk gebruik van verhullende constructies met buitenlandse vennootschappen. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding van de curator. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Een van de in beslag genomen auto’s. Ⓒ FIOD

Tijdens de actie legde de FIOD beslag op vijf auto’s waaronder een Mercedes AMG GT C, een Porsche 911 Targa 4 GTS en een Nissan GTR. Daarnaast is beslag gelegd op bijna 66.000 euro contant geld, dure horloges, bitcoinwallets en digitale en fysieke administratie. In Duitsland en op Curaçao is beslag gelegd op administratie.

Ongeveer vijfhonderd beleggers stopten destijds 42 miljoen euro in de handel van het fonds Easy Life, dat het geld zou investeren in tweedehands Amerikaanse levensverzekeringen. Uiteindelijk werd slechts negen miljoen euro van hun inleg daadwerkelijk geïnvesteerd. De rest ging op aan luxe auto’s, sponsoring en dikke salarissen voor de Easy Life-directie.

John W. werd vorig jaar nog tot 3,5 jaar celstraf veroordeeld wegens verduistering, nadat hij zijn eerdere veroordeling tot aan de Hoge Raad had geprobeerd aan te vechten. Zijn advocaat wil niet reageren op zijn nieuwe aanhouding.