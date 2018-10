Verdeelde reacties op malaise IJsselmeerziekenhuizen

Nu vinden alleen nog ’direct medische noodzakelijke operaties’ plaats. Maar dat is allesbehalve ideaal, vertelt Jina. Haar zus beviel gisteravond ’helaas’ in het Zuiderzee, vertelt ze. „Maar ze wordt vandaag met de ambulance naar een ziekenhuis in Almere gebracht. Waar slaat dit op? Het lijkt wel een derde wereldland.”

Vanwege ademhalingsproblemen heeft Jina’s neefje nog minimaal een week ziekenhuiszorg nodig. „Maar mijn zus en haar man hebben hun leven hier in Lelystad. Moeten ze dan constant op en neer reizen? Het is veel te ver weg. Zeker als je nadenkt over eventuele toekomstige zorg.”

Mondjesmaat

Ook Annelies uit Lelystad maakt zich zorgen over de spoedbehandeling waarvoor haar man ligt opgenomen in het ziekenhuis. „Een half jaar geleden had hij ook een acute alvleesklierontsteking. Toen werd er gerend en gevlogen. Nu is de zorg mondjesmaat en langzaam. Ik vind het vreselijk dat ik niet weet wat er precies gaat gebeuren nu.”

Ze wil het personeel niet afvallen, want Annelies begrijpt heel goed dat de werknemers van het Zuiderzee ook in spanning afwachten. „Je merkt dat er trammelant is op de werkvloer. De medewerkers zijn begrijpelijkerwijs bezig met hun eigen toekomst. Maar de faillissementsproblemen gaan op deze manier wel ten koste van de snelheid van de zorg.”

Verhuizen

Als het ziekenhuis verdwijnt uit Lelystad, verhuist Annelies ook, vertelt ze. „Wij hebben hier al zo weinig. Zonder ziekenhuis blijft er helemaal niks over. Ik ben hier komen wonen in 1983 toen ik ging bevallen. Maar als het ziekenhuis nooit meer opengaat, dan vertrek ik. Ik wil niet 45 minuten rijden voordat ik bij een arts ben.”

Bas en Donja uit Lelystad zien het rooskleuriger in. Bas: „Dit ziekenhuis kún je niet sluiten. Er lopen hier de hele dag mensen in en uit. Waar gaan zij dan heen? Je kunt een ziekenhuis uit de richting aanbieden, maar wie gaat er dan betalen voor alle extra reiskosten? De gemeente moet ingrijpen.”