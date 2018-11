’Als je dit negeert ga je dood...’ Wat moet je met die horror-appjes?

'Als je dit negeert, ga je dood!!! Mijn naam is Teresa Fidalgo. Als je dit bericht niet naar vijftien contacten doorstuurt, slaap ik elke dag naast je in bed + sta ik elke dag naast je. Drie meisjes hebben dit bericht niet naar vijftien contacten doorgestuurd en hun moeders zijn doodgegaan op de twintigste dag. Als jullie mij niet geloven, moet je het maar opzoeken op Google!'

GRIEZELBERICHTJES

Het is een voorbeeld van één van de vele griezelberichtjes die rondgaan onder kinderen op WhatsApp. Marina van der Wal legt uit wat zo’n berichtje met een kind doet en wat de rol van ouders hierin is. “Dat kinderen hier angstig van worden is heel logisch.

Ze krijgen een berichtje op hun eigen telefoon. En wat ze op hun eigen telefoon lezen, beschouwen ze vaak als de waarheid. Dat is de basishouding van kinderen. Daarom is mediawijsheid ook zo ontzettend belangrijk tegenwoordig."

NATUURLIJKE REACTIE

"Dat een kind bang wordt van zo’n bericht, lijkt mij een hele goede en natuurlijke reactie. Want bang zijn betekent ook dat je in de gaten hebt dat er iets niet in orde is. Het is heel goed om hier met je kind over te praten, maar daar ligt soms tegelijkertijd een probleem.

De moeilijkheid zit hem erin dat ouders zo ongelofelijk veel klagen over het schermgebruik van hun kinderen. Wanneer kinderen dan zoiets engs tegenkomen, durven ze dat soms niet te vertellen omdat ze bang zijn dat hun ouders hun mobieltje dan al helemaal zullen afpakken."

NIET KLAGEN

"Wil je je kind(eren) beschermen tegen dit soort rottigheid? Dan is de basis om niet te klagen over het mobiele telefoongebruik. Interesseer je liever in wat ze zien en doen op hun telefoon. Vraag minimaal één keer per dag of ze nog iets spannends of interessants hebben gezien op hun mobiel. Zo kun je vanuit interesse het schermgebruik begeleiden.

Wij benaderen dit soort dingen als volwassenen heel rationeel, maar kinderen reageren juist vanuit hun emotie. Het is daarom van belang om te vragen wat ze nou precies bang maakt. Probeer het woordje 'waarom' hierbij te vermijden. Doe je dit wel, dan ben je een kind ter verantwoording aan het roepen en dat is hier niet de bedoeling."

ANGST INSCHATTEN

"Kies voor vragen als: 'Wat zorgt er nou voor dat je bang bent?', 'Denk je dat deze persoon echt heeft bestaan?', 'Zou het kunnen dat iemand dit als een nare grap heeft bedacht?' en 'Hebben andere klasgenootjes of vriendinnetjes dit berichtje ook gekregen?'

Door dit soort vragen te stellen en met je kind te praten kun je inschatten hoe bang hij of zij eigenlijk echt is. Je hebt kinderen die bang zijn, even griezelen en het daarna weer vergeten. Maar je hebt ook kinderen die er weken niet goed van slapen, en wellicht vertellen ze je dat niet."

SCHOOL INLICHTEN

"Door zo’n gesprek kom je erachter wat er leeft, ook bij vriendjes en vriendinnetjes. Leg ze uit dat dit soort dingen worden bedacht om mensen bang te maken en dat het puur verzinsels zijn, meer niet. Maar vertel ook dat het bericht doorsturen er geen einde aan maakt, dat je op die manier alleen de angst doorgeeft aan een ander.

Wanneer dit soort dingen voorkomen is het erg belangrijk om de school hierover in te lichten, vooral op de basisschool. Leerkrachten kunnen ook helpen en willen graag weten wat er onder de leerlingen speelt."

RITUELEN BEDENKEN

"Heel veel kinderen lezen ook boeken over geesten en andere dimensies. Ze hebben een geweldige fantasie, maar die kan nog weleens een loopje met ze nemen. Als kinderen zó bang worden van dit soort dingen dat ze er ook slecht om slapen, dan adviseer ik ouders altijd om met elkaar een eigen ritueel tegen angst te bedenken.

Je kunt bijvoorbeeld een een bakje met wit zand op de vensterbank zetten. Dat witte zand vangt alle narigheid op en dan kan er niets gebeuren. Betrek je kind in het vormgeven van een ritueel, zo help je hen ook om later zelfstandig met angst om te gaan."

