Klopjacht door half Nederland eindigt met crash in Haarlem

Waarvoor het tweetal nabij Arnhem het stopteken kreeg, is niet duidelijk. Ook is onbekend waarom ze er vervolgens vandoor gingen. Wel is zeker dat de bestuurder koste wat kost wilde voorkomen in handen te komen van de politie.

Dat ging een tijd lang goed. De achtervolging ging door half Nederland en zelfs de inzet van een politiehelikopter zorgde er niet gelijk voor dat het duo in de kraag kon worden gevat. Tot de stoet van verdachten en politie door Haarlem racete en ze op de Leidsevaart in Haarlem belandden. Daar verloor de vluchtende bestuurder de macht over het stuur, waardoor de auto tegen een boom crashte.

De inzittenden konden direct ingerekend worden.

Of er gewonden zijn gevallen bij de crash is volgens NH Nieuws niet bekend. De politie doet verder onderzoek.