’Lieve Twan, vanaf vandaag zet ik iedere dag de televisie voor je aan’

Lieve Twan,

Eens in de zoveel tijd bezoek ik tv-programma’s. Ik krijg mailtjes met de vraag of ik langs wil komen en af en toe denk ik: 'ja, leuk'. Dat dacht ik nu ook toen ik een mailtje kreeg voor een bezoekje aan RTL Late Night. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik tot op heden nog geen aflevering van jou live had bekeken. Maar eigenlijk kijk ik sowieso bijna geen televisie meer. Ik ‘kijk laptop’. En met mij vele anderen, denk ik zo.

HISTORISCH DIEPTEPUNT

Toch is jouw programma ook mij niet onopgemerkt gebleven, want je was nogal in het nieuws de afgelopen weken. Niemand zou naar jou willen kijken en ‘je doet het met de dag slechter als het op de kijkcijfers aankomt'. Helemaal de avond voor ik bij je zou langskomen.

188.000 kijkers had jij maandagavond gehad; een historisch dieptepunt voor het programma. Alsnog had ik heel veel zin in de avond, want de nieuwe locatie van RTL Late Night is bij De Hallen, één van mijn favoriete foodlocaties in Amsterdam.

OUDERWETS GEZELLIG

Aangekomen bleek de ruimte waarin we met zijn allen moesten wachten ook bij deze nieuwe locatie ouderwets gezellig. De mensen die samen met jou aan het programma werken, hadden er nog net zoveel zin in als toen bij Humberto. En de wijntjes voorafgaand aan de show smaakten nog net zo lekker.

Ik vroeg me af of je nog met opgeheven hoofd binnen zou komen lopen. Of je een opmerking zou maken over de talloze stomme artikelen die over jouw programma tevoorschijn waren gekomen die dag. Dat deed je niet. Je kwam tevoorschijn en zei niets negatiefs, maar ook niets om van je af te bijten.

TOFFE VENT

Slim, maar ik dacht wel aan je te zien dat je een tikkeltje geraakt was door wat je die dag weer allemaal had moeten lezen. En ik kreeg een beetje met je te doen. Ik had jou nooit eerder ontmoet, maar ik zag aan je ogen dat je een toffe vent bent. Zachtaardig, lief, intelligent en rustig.

Eigenlijk had jij de papa moeten zijn, die bij slechte kijkcijfers tegen Humberto had gezegd: 'Komt wel goed, vriend.' Maar nu ben jij, na succestreffers als College Tour, zelf degene die de bakken commentaar en wegblijvende kijkers moest incasseren.

HELEMAAL NIET VERKEERD

En alsnog wist je een prima show neer te zetten, waarbij ik minstens net zo vermaakt was als de keren dat ik bij RTL Late Night of het nu door jou waarschijnlijk zo vervloekte Pauw (toen nog met Witteman) had gezeten. Sterker nog; ik vond het vlotter en gezelliger dan de vorige keren.

De show vloog voorbij en ik vond je helemaal niet verkeerd als presentator, noch als journalist. Je wist waarover je het had en stelde goede vragen. Dat wist ik, omdat ik mee kon lezen met de autocue die je echt alleen gebruikte wanneer het hoognodig was.

TWAN HUYSJE-PESTEN

Na afloop van de show werd je door verschillende mensen gevraagd om op de foto te gaan. Ook toen zag ik weer die ietwat verlegen man. Het leek wel alsof je dacht: ‘Op de foto? Met mij? Waarom in godsnaam?!’. Heel puur en echt, maar het zorgde ook voor een kleine brok in mijn keel. Want Twan; je bent hartstikke oké! Vandaag zocht ik je op in het nieuws en besefte ik dat het ook wel een beetje Twan Huysje-pesten aan het worden is.

Zo kopte het Algemeen Dagblad: ‘Kijkcijfers RTL Late Night opnieuw onder de 300.000 kijkers’. Je had er 260.000. Oké, dat is niet veel, maar ze hadden er ook van kunnen maken dat het er gelukkig weer 72.000 meer waren dan de dag ervoor en dat je dus langzaam aan je comeback was begonnen. Ik bedoel, je zou ze maar op de koffie krijgen, die 72.000 kijkers.

VASTE KIJKER

Plots zag ik voor me hoe je er vanochtend bij moet hebben gezeten. Beteuterd, omdat je wéér zo’n rotartikel online zag verschijnen terwijl je het advies om het over écht journalistieke onderwerpen te hebben, de avond ervoor had uitgeprobeerd. En nu moest je voor de zoveelste dag weer door de zure appel heen bijten, voordat je vanavond weer naar je werk ging.

Ik besloot bij die gedachte één ding; je hebt er een vaste kijker bij Twan. Want ik gun het je zo erg, dat ik voor jou gewoon iedere avond mijn televisie aan ga zetten. En ik adviseer alle mensen die bij RTL Late Night werken om iedereen aan te moedigen het programma te bezoeken. Dan krijgen ze vast net zo'n zwak voor Twan als ik en zit hij binnen no time weer met goede kijkcijfers!