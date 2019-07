Miranda in hotel wakker geschud op Chersonissos: ’Bed ging heen en weer’

„Wij werden in ons hotel wakker doordat het hele gebouw inclusief bed heen en weer schudde. De beving duurde ongeveer acht seconden. We hoorden gegil uit een andere kamer van het vakantieresort”, vertelt ze. Schade is er volgens haar echter niet of nauwelijks. De beving had een kracht van 5.3 op de schaal van Richter. Het is de tweede aardbeving in het land dit jaar. Het epicentrum zou iets buiten de kust van hoofdstad Heraklion liggen en werd geregistreerd op 80 kilometer diepte.

„We zijn naar het balkon gegaan en vroegen aan de buurman wat er aan de hand was. Uit schrik hebben wij gelijk maar alle bagage ingepakt. En daarna online opgezocht wat we moesten doen bij een aardbeving. Voor de zekerheid hebben wij dekens uit de kasten gepakt en deze onder een zwaar bureau neergelegd. Gelukkig kwamen er geen nieuwe trillingen meer. Wij zijn ook niet naar buiten gegaan, maar bleven in ons appartement.”

Angela Rietdijk uit Deventer zit in een hotel in Heraklion. „Ik stond onder de douche en de glazen deur van de cabine begon flink te klepperen. Kort daarna voelde ik ook de vloer onder mijn voeten heen en weer schudden. In hotelkamers naast me hoorde ik spullen omvallen. Bij elkaar duurde het circa 20-25 seconden.”

