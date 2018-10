Twee verdacht pakket voor Biden gevonden

De Amerikaanse politie heeft het verdachte pakket gevonden dat aan de voormalige vicepresident Joe Biden was geadresseerd. Ⓒ ANP

WASHINGTON - De Amerikaanse politie heeft twee verdachte pakketten onderschept die aan de voormalige vicepresident Joe Biden waren geadresseerd. CBS News meldt op basis van de autoriteiten dat de twee poststukken met mogelijk explosief materiaal zijn aangetroffen op verschillende afdelingen van een postbedrijf in de staat Delaware. Een in New Castle en een in de plaats Wilmington.