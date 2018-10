EU-parlement pleit voor wapenembargo Saoedi-Arabië

De saoedische kroonprins Mohammed bin Salman Ⓒ ANP

STRAATSBURG - Het Europees Parlement roept in een resolutie op tot een Europees wapenembargo tegen Saoedi-Arabië in verband met de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Het parlement „veroordeelt de marteling en moord in de sterkst mogelijke bewoordingen” en dringt er bij de Saoedische autoriteiten op aan bekend te maken waar de stoffelijke resten van de kritische journalist zijn.