Patiënten MC Slotervaart voor vrijdag 15.00 uur overplaatsen

Donderdag lagen er nog ongeveer vijftig patiënten in het Slotervaartziekenhuis. De poliklinieken blijven voorlopig open omdat er nog veel afspraken staan gepland, zegt Roos Blom, vice-voorzitter van de ondernemingsraad. Medewerkers zijn met klem gevraagd om te blijven werken, ondanks dat de salarissen donderdag niet zijn uitbetaald.

Het Amsterdamse ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen, in handen van zorgondernemer Loek Winter, werden donderdag bankroet verklaard. De ziekenhuizen kwamen in financiële problemen nadat financiers het vertrouwen hadden opgezegd. Het Slotervaart kampte al lang met financiële en bestuurlijke problemen en ook in de IJsselmeerziekenhuizen heerste al geruime tijd onrust.