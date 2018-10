Toch straf voor PVV-aanhanger om belediging

De man liet zich beledigend uit in de documentaire ’Wilders, the movie’, die in 2010 werd uitgezonden. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een PVV-aanhanger die eerder was vrijgesproken voor groepsbelediging van Arabieren, is door het gerechtshof in Amsterdam alsnog veroordeeld tot een boete van vierhonderd euro. De man liet zich beledigend uit in de documentaire ’Wilders, the movie’, die in 2010 werd uitgezonden. Hij sprak onder meer over Arabieren als „fervent kontenbonkers” die ook „kleine jongetjes neuken. Dat is heel normaal in hun cultuur.”