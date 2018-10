’Vinger, teen of geslachtsdeel afhakken bij betaalweigering’

Hoewel de ontvoeringen door de vroegtijdige arrestatie van beide verdachten nooit plaatsgevonden hebben, zijn alleen al de voorbereidende handelingen voldoende om tot een nieuwe veroordeling te komen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden donderdag beslist.

Lagere straf

De hogere rechter heeft beslist dat de oudere vrouw achttien maanden in de cel moet, waarvan de helft voorwaardelijk. Haar dochter kreeg 240 uur taakstraf plus zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

In beide gevallen geldt een proeftijd van twee jaar. De rechtbank in Zwolle veroordeelde eerstgenoemde in december 2015 nog tot een celstraf van 3,5 jaar. De jongere vrouw kreeg destijds 2,5 jaar detentie opgelegd. Zij is, zo overweegt het hof, als jongvolwassene meegetrokken in de „wraakgevoelens” van haar moeder.

Op de ten laste gelegde strafbare feiten, zoals gijzeling en afpersing, staat normaliter minimaal acht jaar cel als deze ten uitvoer zijn gebracht. De vrouwen hadden geen strafblad.

Geluidsopnames

Blijkens de uitspraak is ook nu weer onomstotelijk vast komen te staan dat het tweetal in 2015 een aantal voorbereidingen heeft getroffen om de vermogende mannen te ontvoeren. Hierbij ging het onder meer om de ex-man van de moeder en haar voormalige zwager.

Families van de doelwitten zouden miljoenen aan losgeld moeten betalen om hun geliefden weer in goede gezondheid vrij te krijgen. Om hun eisen kracht bij te zetten, werd het dreigen met geweld tegen het drietal zakenmannen al bij voorbaat niet geschuwd. „Een vinger, teen of geslachtsdeel moest dan afgehakt worden”, zo omschreef de vrouwelijke raadsheer die het beroepsvonnis donderdagmiddag uitsprak.

De ontvoeringsplannen, die door leden van de omstreden motorclub Hells Angels uitgevoerd moesten worden, kwamen in 2015 aan het licht tijdens een ’regulier’ rechercheonderzoek naar wietkwekerijen. Een verdachte in die zaak maakte heimelijk geluidsopnames met de nu wederom veroordeelde dames, waarin de diverse ontvoeringen en andere misdaadplannen uitvoerig werden besproken.

Forensische specialisten van het NFI hebben de opnames eerst voor een deel moeten bewerken, zodat deze hoorbaar werden.