PVV: Kamerleden terug van reces voor debat over ziekenhuizen

PVV-Kamerlid Fleur Agema wil op vrijdag de vaste Kamercommissie VWS terug laten komen van reces voor een debat met minister Bruins (Medische Zorg) over de situatie in onder andere Lelystad en Amsterdam. Het is nog niet duidelijk of andere partijen het verzoek steunen.

„De situatie is dramatisch voor personeel en patiënten. De ziekenhuizen moeten open blijven”, reageert PVV-Kamerlid Agema. „De minister is systeemverantwoordelijke voor wettelijke aanrijtijd ambulances, dat dreigt onder andere op Urk in gevaar te komen.”

Ze wijst erop dat veertien andere ziekenhuizen er financieel ook niet geweldig voorstaan.

Bekijk ook: Ook MC Slotervaart failliet

De Tweede Kamer heeft deze week herfstreces. Meerdere politieke partijen maken zich zorgen over de gevolgen voor patiënten. Minister Bruins heeft nog niet gereageerd op het faillissement van de ziekenhuizen.

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is donderdag failliet verklaard. Donderdagmorgen gingen de IJsselmeerziekenhuizen al failliet.