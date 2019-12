Vrouw ontdekt overspel via fitbit van haar vriend

De Amerikaanse sportverslaggeefster choqueerde heel wat mensen met haar privéproblemen, schrijft Het Nieuwsblad. Ruim 470.000 mensen hebben inmiddels op haar bericht gereageerd.

Toen haar collega Albert Breer vertelde dat hij een fitbit als cadeautje voor zijn vrouw had gekocht, haakte ze daar op in met haar eigen fitbit-herinnering.

Jane had ooit van haar inmiddels ex-partner een fitbit gekregen, een horloge waarmee je je fysieke activiteiten zoals hartslag, stappen en nog veel meer kunt monitoren. Een geweldig cadeau vond ze. Haar ex had er zelf ook een en het paar besloot de apparaten te synchroniseren zodat ze elkaars prestaties konden volgen. Zo konden ze perfect zien hoe het sporten ging en elkaar steunen als de resultaten eens wat minder waren.

App begon plots pieken te vertonen

„Ik vond dat synchroniseren absoluut niet erg… Tot ik plots om 4 uur ’s nachts merkte dat hij niet meer thuis was en zijn activiteitsniveau plots pieken begon te vertonen in onze app”, vertelt ze. Jane ging verhaal halen, maar besefte het al snel: het was geen nachtelijk bezoek aan de sportschool.

Even probeerde hij nog een uitvlucht te verzinnen. Hij zei dat hij bij een vriend op de bank had geslapen. „Wat onmogelijk is, want hij heeft heel veel problemen met elders overnachten, omdat hij smetvrees heeft”, aldus Jane. Er restte hem uiteindelijk niets anders dan het overspel toe te geven.