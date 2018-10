Man (78) krijgt celstraf voor webcamseks met kinderen

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

TONGEREN - Een 78-jarige Nederlander is in België veroordeeld tot een jaar celstraf voor webcamseks met Filipijnse kinderen. De rechtbank in Tongeren legde de in het Vlaamse Lanaken wonende man ook 6000 euro boete op. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist.