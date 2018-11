Uitslag Stelling: Onze mooie taal verloedert

Deze week werd bekend dat Nederlanders met name op Twitter, Instagram en Facebook veel spelfouten maken. Gebruikers van sociale media maken ook veel meer fouten dan bijvoorbeeld brievenschrijvers of journalisten.

Wie fouten maakt in een sollicitatiebrief, komt meteen op de ’verkeerde’ stapel terecht. Dat vinden bijna alle stemmers begrijpelijk. „Terecht dat je daarvoor wordt afgestraft. Taal is zo belangrijk”, aldus een van hen. Een ander vertelt dat hij in sollicitatiecommissies regelmatig brieven onder ogen kreeg van hoger opgeleiden. „Om te huilen hoe academici met spelling omgingen.” Een andere stemmer is coulanter naar degenen die alleen basisschool hebben dan naar degenen die doctorandus zijn. „Als ik een drs. ’ik besef me’ of ’ik irriteer me’ hoor zeggen, dan begin ik te stomen.”

Het meest irritant vinden respondenten het gebruik van ’me’ in plaats van ’mijn’, gevolgd door d/t-fouten. Ook fouten in verwijswoorden vinden ze ergerlijk, zoals in ’het meisje, die’. Iemand die in de zorg werkt: „Ik lees dagelijks in de rapportage ’u’ waar ’uw’ had moeten staan. Vreselijk.” Het toont desinteresse in de taal, vaak is het ook slordigheid, is de algemene indruk.

Driekwart heeft geen hoge dunk van mensen die taalfouten maken. „Als je nog niet eens je moerstaal foutloos kunt schrijven, dan ben je wel heel diep gezonken.” Iemand anders is wat milder over mensen die niet zo goed kunnen spellen. „Ik heb twee dyslectische kinderen, dus ik snap best dat er spelfouten worden gemaakt. Ik verbeter ze altijd, en dat kan ook irritant zijn. Maar ik vind het niet acceptabel als leerkrachten en overheidsinstanties fouten maken.”

Een even groot aantal respondenten denkt trouwens dat ze zelf geen tot bijna geen spelfouten maken. „Het is echt niet zo moeilijk om foutloos te schrijven. Tegenwoordig zit iedereen minimaal twaalf jaar van zijn leven op school. Doe iets met die tijd, zou ik zeggen.”

"Laatst bestond een juf op school het om spelfouten te maken in een rapport"

Dat er veelvuldig taalfouten worden gemaakt, wijten veel respondenten aan de teloorgang van de maatschappij. Iemand merkt op: „Waarschijnlijk komt het doordat mensen steeds minder lezen. Dat tast het taalgevoel aan.” De meesten vinden dat goed kunnen spellen belangrijk is.

Bijna iedereen is van mening dat het onderwijs veel meer aandacht moet besteden aan verzorgd taalgebruik. Velen vinden dat slechte spelling een signaal is van hoe het onderwijs de laatste tientallen jaren achteruit is gegaan. Zo vertelt een respondent: „Laatst bestond een juf op school het om spelfouten te maken in een rapport. Zo iemand neem je toch niet meer serieus?”

„Taal is zo belangrijk voor het begrijpen van de wereld om je heen”, zegt een stemmer. „En dat kan alleen maar door spelling en grammatica te leren.”

Veel respondenten menen dat behoud van taal ook behoud van cultuur is. „De taal is niet statisch maar dynamisch. Het is echter niet goed als we blijven vereenvoudigen omdat mensen de taal niet willen beheersen. Verloedering moet worden tegengegaan.”