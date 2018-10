Man met spinnenangst laat huis ouders afbranden

De man uit het Amerikaanse Frenso beloot op dinsdag de gasbrander te grijpen om de spinnen uit te roeien. Daarbij ontstond een brand in de woning. 25 brandweerlieden kwamen vervolgens ter plaatse om het vuur te bestrijden, zo meldt ABC News. De aanstichter stond verdwaasd om zich heen te kijken toen de brandweer arriveerde.

„Deze meneer heeft de slechte beslissing genomen om vuur in plaats van een bestrijdingsmiddel te gebruiken om spinnen te doden”, zegt brandweercommandant Lee Wildling tegen ABC News. „Hij gebruikte een gasbrander om enkele grote exemplaren die beneden zaten te doden.”

Slecht idee

Bij het gebruik van de gasbrander sloegen de vlammen over via de scheuren in de muur. Dat veroorzaakte een brand binnenin de muur en het vuur sloeg over naar de zolder waar de vlammen als snel om zich heen grepen. „Het spreekt voor zich dat we mensen niet aanraden om vuur of hitte-apparatuur te gebruiken om ongedierte of spinnen te verjagen. Dat is een heel slecht idee”, aldus Wildling.