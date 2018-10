OM overweegt hoger beroep tegen Klaas Otto

Otto liet direct na het vonnis al weten dat hij zich er niet bij neerlegt en in hoger beroep gaat. Ⓒ ANP

BREDA - Het Openbaar Ministerie overweegt hoger beroep in te stellen tegen de zes jaar cel die Klaas Otto donderdag opgelegd kreeg. De oprichter van motorclub No Surrender werd door de rechtbank in Breda veroordeeld voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro.