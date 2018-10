Omliggende ziekenhuizen springen bij

Verder gaat het om ziekenhuizen in Zwolle, Sneek en Almere. „We hebben een grote toeloop en we krijgen veel telefoontjes”, aldus de zegsvrouw van St. Jansdal. Aantallen kon ze niet geven, maar specialisten, poli, verloskundige zorg, ze merken het allemaal. „We zijn heel druk bezig om de opvang verder goed voort te zetten en op te schalen. Bedden erbij zetten is niet zo moeilijk, personeel vinden wel. We nodigen mensen uit te solliciteren.”

St. Jansdal houdt ook de poli in Dronten overeind, die deel uitmaakte van het bankroete ziekenhuis in Lelystad, maar waarbij het Harderwijker ziekenhuis al langer betrokken was. De zegsvrouw benadrukt erg begaan te zijn met patiënten en collega’s van de failliete ziekenhuizen. „We kunnen ons niet helemaal inleven, maar we kunnen wel meeleven.”

Een woordvoerster van het ziekenhuis Isala, dat vestigingen heeft in Zwolle en Meppel, laat weten dat ongeveer twee weken nodig zijn om gezamenlijk een goed plan te maken voor de opvang van de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen.

Het Flevoziekenhuis in Almere meldt dat het zorgaanbod wordt uitgebreid als dat noodzakelijk en haalbaar is. „Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat we voldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen inzetten. Het Flevoziekenhuis is daarom met spoed op zoek naar extra zorgpersoneel”, aldus het Flevoziekenhuis in een verklaring.