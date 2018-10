Pareltje in kringloop: spelletjesdoos vol diamanten ringen

Backpackers Chris Lightfoot en zijn vriendin Mandy Flack waren na een reis door Mexico neergestreken in de Verenigde Staten, waar ze bezoek kregen van Chris’ ouders.

Omdat ze een rustig avondje wilden plannen met pa en ma, bedacht Chris om wat bordspelletjes te scoren in de lokale kringloopwinkel. Hij vond een spelletje genaamd Mind Trap en tikte ’t voor 2 dollar op de kop. Dat hij ’t een koopje vond, bleek later het understatement van het jaar, zo vertelt de 27-jarige Australiër aan Seven News.

’Wat is dit nou?’

„We waren aan het spelen en toen mijn moeder wat kaartjes terug wilde stoppen, zei ze ’Wat is dit nou, ze passen er niet in!’ Toen stuitte ze op een dubbele bodem in het doosje”. legt Chris uit.

Na enig gefriemel trok de moeder van Chris ineens een diamanten ring uit het doosje. „En nog een, en nóg een! We keken elkaar aan zo van ’Is dit een grap?!’”

Zes ringen

Maar dat was het niet. Zes ringen blijken er in het doosje verstopt te zitten. Grote kans dat degene die het spelletje naar de kringloop bracht zich daar niet van bewust was. Maar het achterhalen van de rechtmatige eigenaar is Chris nog niet gelukt.

De geluksvogel heeft zijn schat laten taxeren op 18.000 dollar, ofwel bijna 16.000 euro. Wat hij met het geld gaat doen, weet Chris nog niet. Zelf denkt hij aan een boot. „En dan naar de Bahama’s varen...”, droomt hij hardop.