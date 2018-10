Zoon Khashoggi verlaat Saoedi-Arabië

Dinsdag werd fotomateriaal verspreid waarop Salah Khashoggi handenschuddend te zien is met kroonprins Mohammed bin Salman. Deze kwam hem in gezelschap van koning Salman condoleren met het verlies van zijn vader. Bij die gelegenheid noemden de Saoedische machthebbers de moord op de columnist van The Washington Post ,,afschuwelijk''.

Meteen na de foto’s begon het speculeren. Het leek erop dat de kroonprins, die op basis van banden met leden van het Khashoggi-hitteam wordt beticht van het geven van de opdracht voor de moord, goede sier wilde maken nu hij internationaal onder vuur ligt. Ook was onduidelijk of de familieleden er vrijwillig waren.