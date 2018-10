Trump na vermeende hack: Ik gebruik mijn iPhone amper!

Dat Trump weinig op zijn smartphone zou zitten, gaat er bij veel actieve Twitteraars niet in. Die zien namelijk de hele dag de tweets van de Amerikaanse president voorbij komen.

Zo heeft The Donald twee accounts waarmee hij in de loop der jaren 39.400 en 4.300 tweets de wereld in heeft geslingerd. Technisch gezien kun je die ook op een desktop versturen met programma’s als Tweetdeck, maar of Trump dat doet?

Inmiddels gaat er op sociale media een screenshot rond waaruit zou blijken dat de betreffende tweet met een iPhone is verstuurd: ’Twitter for Iphone’ staat er namelijk bij het berichtje. De authenticiteit van dat screenshot is niet bewezen.

Mogelijk bedoelde de Amerikaanse president dat hij zijn iPhone weinig gebruikt om mee te bellen en dat hij liever een vaste lijn gebruikt. Toch kunnen Twitteraars smakelijk lachen om de uitspraken.

Toegegeven: het was een stuk makkelijker om beeld te vinden van Trump bellend met een vaste lijn, dan met een mobieltje! Ⓒ Hollandse Hoogte

Na lang zoeken, vonden we deze plaat uit 2016. Of hij hier met een iPhone belt, is niet duidelijk. Ⓒ hollandse hoogte