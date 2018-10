Slecht weer: avondspits met 380 km file

Op de A12 richting Utrecht staat vijf kilometer file bij Maarsbergen. Ⓒ RWS

DEN HAAG - Verkeer in de avondspits merkt er donderdagavond weinig van dat het in een groot deel van Nederland herfstvakantie is. Op veel snelwegen, zoals de A2 bij Roosteren en de A12 bij Zevenaar, staan toch lange files, melden de VerkeersInformatieDienst (VID) en Rijkswaterstaat.