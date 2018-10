Giftig antisemitisme in tekst van de NOS

Soms kunnen excuses de te verontschuldigen fout verergeren. Neem de antisemitische tekst die de NOS over de Amerikaanse miljardair George Soros plaatste: een citaat dat een Derde Rijk-propagandist niet had misstaan. De gemaakte excuses daarvoor zijn bizar geformuleerd en de verklaring voor die fout roept nog meer vragen op. Dit kan niet worden opgelost via onze labbekakkerige sorry-cultuur: de opperbaas gaat zogenaamd ’door het stof’, ontkent met zwakke argumenten dat hier risjes speelden, en verder verandert er niks.