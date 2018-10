’Horrorcamera’ in dansprogramma ziet alles

Timor Steffens: „Alle juryleden zijn even streng maar rechtvaardig.” Ⓒ SBS6

Dansprogramma’s op de Nederlandse tv: Timor Steffens is er maar druk mee. Zagen we de choreograaf de afgelopen maanden als jurylid in Dance dance dance (RTL 4), vanaf zaterdag geeft hij feedback aan dansgroepen in de SBS6-show Dance as one. „Hier is geen ontsnapping mogelijk.”