Moeder heeft spijt van foto zielige Teddy: ’Ik haat elke minuut’

Teddy had zijn hele klas uitgenodigd voor pizza, maar bleef aan een lege tafel zitten. Meer dan dertig kinderen gaven niet thuis. „Een aantal mensen had op voorhand laten weten dat ze er niet bij konden zijn”, zegt moeder Sil. „Maar de rest is gewoon niet komen opdagen.”

De foto van de kleine Teddy, helemaal alleen aan een tafel met vijf nauwelijks aangeroerde pizza’s en nog meer lege borden, ging de wereld over. Moeder Sil werd bedolven onder de steunbetuigingen, gelukwensen en zelfs een uitnodiging van een bekende basketballer. Een pleister op de wonden? Allerminst.

„Als ik de tijd kon terugdraaien, dan zou ik de foto nooit online gezet hebben. We zijn overweldigd en kunnen niet geloven dat een foto zo viraal kan gaan. Ik haat elke minuut van die aandacht”, vertelt de moeder aan The Sun.

Volgend jaar Legoland

Ze liet meteen ook weten dat eenzelfde feestje voor Teddy er volgend jaar niet inzit. Dit jaar kreeg hij nog de keuze tussen een feestje met zijn klasgenootjes of een tripje naar Disneyland of Legoland, maar diezelfde keuze krijgt hij volgend jaar niet meer. Een tripje zal het worden, om haar zoon nog meer leed te besparen. „Ik heb het wel even gehad met feestjes.”