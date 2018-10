Zeker 18 doden door overstroming Jordanië

De slachtoffers werden door het kolkende water verrast tijdens een schoolreisje. Ze maakten deel uit van een groep van 44 die op weg was naar een warmwaterbron in de bij toeristen populaire regio Zara Maeen.

Behalve de kinderen en leraren zijn mogelijk ook andere dagjesmensen meegesleurd. Het is onduidelijk of en hoeveel vermisten er zijn. Gevreesd wordt dat het dodental zal oplopen. De zoektocht naar overlevenden is nog gaande.

Hulpverleners hebben volgens mediaberichten tot dusver 34 personen in veiligheid gebracht. Van de mensen die met letsel in een ziekenhuis zijn beland, zijn enkelen er slecht aan toe. Er is snel een grote reddingsoperatie op gang gekomen, met gebruikmaking van onder meer helikopters. Legereenheden zijn naar de plaats van de ramp gestuurd ter ondersteuning. Ook Israëlische militairen verlenen met helikopters assistentie op verzoek van Amman.