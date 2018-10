Doelwit liquidatiepoging Rotterdam alsnog overleden

De schutter, die er op een scooter vandoor ging, werd op de vlucht geschept door een auto. De verdachte raakte door de botsing vermoedelijk gewond, maar wist te ontkomen.

De politie gaat uit van een afrekening in het criminele circuit en is nog steeds op zoek naar de man. Het ongeluk, waarbij de scooterrijder meters door de lucht werd geslingerd, is door beveiligingscamera’s vastgelegd.

Bekende van politie

De overleden 64-jarige Rotterdammer die het doelwit was van de afrekening, was een bekende van de politie. Hij zat in een auto die van dichtbij werd beschoten. Zijn bijrijder bleef ongedeerd. Veel mensen zagen de schietpartij, overdag vlakbij een school en een supermarkt, gebeuren.

