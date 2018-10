Oost-Europa biedt steeds meer Nederlanders nieuw bestaan

Cijfers van het CBS wijzen uit dat een groeiend aantal landgenoten naar het oosten van Europa trekt. Waren voorheen Canada, Australië en Spanje favoriete oorden om een nieuw leven op te bouwen, tegenwoordig pakken landgenoten hun boeltje op en trekken ze naar Polen, Hongarije, Bulgarije en Roemenië.

Vooral Polen wordt steeds populairder. Emigreerden in 2010 nog 260 Nederlanders naar het land, twee jaar geleden was dat aantal al gestegen naar 655. Ook Bulgarije, Hongarije en Roemenië worden steeds gewilder. Het aantal Hollandse verlaters steeg in zes jaar respectievelijk van 57 naar 145, van 159 naar 259, en van 84 naar 137. De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen zitten ook in de lift, net als Slovenië, Tsjechië, Slowakije en zelfs Georgië.

Tom Bey, directeur van de Emigratiebeurs, herkent de trend. „Je ziet dat de interesse toeneemt. Een belangrijke reden is dat het leven er goedkoper is, en ook de huizen, die bovendien veel worden aangeboden. Het gaat in veel gevallen om vijftigplussers, om mensen van wie hun pensioen méér waarde heeft in Oost-Europa.”

Zoals Gerhard (55) en Corina de Weerd, die wonen in het Hongaarse Szeged, zo’n zestig kilometer ten zuiden van Boedapest. „Ik was een van de weinigen die van het ministerie van Defensie het advies kreeg te emigreren, nadat ik had gekampt met een posttraumatische stressstoornis na een VN-missie in Libanon”, zegt Gerhard.

Het is een goed leven dat ze leiden, laat hij weten. „Hier is het niet nodig om vijfhonderd IS-strijders te volgen. Het eten is ook heerlijk. En betaalbaar.”

"En het leven is er goedkoper"

Ook Evert Brons woont in Hongarije. Hij runt een makelaarskantoor en aannemersbedrijf, en ziet de redenen veranderen waarom Nederlanders naar het land van goulash en poesta vertrekken. „Het weer is vaak mooi, en velen zijn de drukte van West-Europa beu. Ze komen hier voor de rust, die er dertig tot veertig jaar geleden in het westen óók nog was.”

Er is ook een financiële reden. „Hongarije is veel goedkoper om te leven. Tijdens de crisis van 2008 werden mensen ontslagen die niet meer aan de bak kwamen, en had je WAO’ers die niet van hun 900 euro per maand konden rondkomen. Ze kochten hier een leuk klein huisje van 30.000 tot 40.000 euro en leefden dan als een vorst.”

Brons draait er niet omheen. Er is nog een reden voor de emigratiegolf: de mígratiegolf. „Hongarije wil niet meewerken met de situatie rond vluchtelingen en migranten. Gelukkig zijn wij Nederlanders, zolang je jezelf kunt onderhouden, wel heel erg welkom.”

’Zakgeld’

Jasper Harders herkent het verhaal van Brons. De 24-jarige Assenaar ergerde zich aan het politieke klimaat, keerde Nederland de rug toe en ging naar ’Oost-Duitsland’, zoals hij het zelf noemt.

„In Duitsland zijn erg veel asielzoekers opgevangen, maar toch is dat minder in het oosten. Als ik zie dat in Nederland asielzoekers die niet eens uit een oorlogsgebied komen ’zakgeld’ en een woning krijgen, zonder ook maar ooit iets voor ons land te hebben gedaan, dan vind ik dat kwalijk.”

Iets anders wat hem ook bevalt: de zorg voor ouderen is goed. „Als ik kijk naar mijn grootouders, de generatie die na de oorlog Nederland weer heeft opgebouwd. Zij worden weggestopt in oude bejaardenhuizen met slechte zorg. Waar gaat dat over?”

Harders, die in Schwerin woont en werkt voor een Nederlands veevoerbedrijf, wil in de toekomst nog verder naar het oosten. „Naar Rusland, Oekraïne of Tsjechië.”

"Hier leven wolven en beren"

Ewout van den Engel (35) zit al een stuk verder in Europa. Hij woont in Boekarest en krijgt vaak de vraag waarom hij naar Roemenië is verhuisd. „Veel Roemenen willen juist naar het westen. Berekeningen laten zien dat als het zo doorgaat, het land – waar 20 miljoen mensen wonen – over 140 jaar nagenoeg uitgestorven is.”

De recruiter in de it-sector voelde zich in Nederland niet helemaal op zijn plek. „Hier kan ik me verder ontwikkelen. De natuur is ook prachtig, er leven hier wolven en beren. En buiten de stad zie je nog mensen met os en houten ploeg aan het werk.”