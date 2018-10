Bende tieners perst Brusselse prostituees af: ’Vijftig euro!’

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De Brusselse prostituees voelen zich al lang niet meer veilig. Het trieste hoogtepunt, dit jaar nog, was de moord op een Afrikaans meisje in de Linnéstraat, maar achter de schermen blijkt fysiek geweld ’schering en inslag’ volgens Utsopi, een vereniging die zich het lot van de sekswerkers aantrekt.

„We krijgen steeds meer klachten en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Veel vrouwen durven er niet over te praten. Ze zijn bang”, zegt Marie van Utsopi tegen de Vlaamse krant.

Afpersing

Nu zijn de nieuwe ’afperstieners’ het gespreksonderwerp; allochtone jongeren die geld eisen van de prostituees om hen te ’beschermen’. Anders gooien ze eieren tegen de ramen en jagen ze klanten weg door hen te intimideren.

Die ’broodroof’ werkt effectief: de jongeren blijven voor de bordelen staan, spreken klanten aan en bedreigen hen. Zo blijven de klanten uiteindelijk weg. De prostituees zijn wel verplicht de jongeren te betalen, beschrijft Het Nieuwsblad. Maffiapraktijken, maar dan op kleine schaal.

Lichte straffen

Brusselse politie zegt te doen wat ze kan om prostituees te beschermen. „Maar als ze al een klacht durven in te dienen, is het meestal te laat en zijn de daders weg. Bovendien weten de daders ook wel dat ze niet naar de gevangenis of een gesloten instelling zullen gaan omdat ze een ei tegen een ruit gooien of omdat ze aan een bordeel gaan staan om potentiële klanten weg te jagen”, klinkt het bij Utsopi.

„Op zich lijken het inderdaad geen zware misdrijven. Maar de meisjes verdienen al zo weinig. Als ze 50 euro of soms meer aan de criminelen moeten betalen, gaat dat van hun winst af of moeten ze extra klanten ’afwerken’ om het verlies goed te maken.”

Politie

Agenten hebben het lastig met de jongeren. „We krijgen ook weinig medewerking van de meisjes zelf. De daders zijn vaak jongeren uit de buurt. Maar de slachtoffers willen en durven hen niet aan te duiden”, melden bronnen bij de lokale politie van de zone Bruno.