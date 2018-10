Stint-bende actief: ’Er is helemaal geen terugroepactie’

Dinsdag stond een zogenaamde medewerker van Stint op de stoep bij een kinderdagverblijf in Amstelveen, vertelt Edwin Renzen, de directeur van Stintmaker Stintum. De man had al een mailtje gestuurd namens het ’Stint Terugroep Team’ en kwam de kilometerstanden opnemen en foto’s maken. Woensdag zou hij terugkomen, vertelde hij.

En inderdaad, woensdag stond hij weer voor de deur. Met een gehuurde vrachtwagen, om drie elektrische bolderkarren op te halen. Nieuwwaarde: 7500 euro. „Hij had ze al ingeladen, maar de directeur vertrouwde het niet en heeft de man man zijn auto klemgezet en daarna ons en de politie gebeld”, vertelt Renzen.

Renzen is laaiend over de diefstal, waarbij de rover gebruikmaakt van de onrust rond de elektrische kar waarin vaak kinderen werden vervoerd van en naar scholen. In september werd zo’n kar geschept op een spoorwegovergang in Oss. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. Begin oktober bepaalde minister Cora van Nieuwenhuizen dat Stints vanwege een mogelijk veiligheidsprobleem voorlopig de weg niet op mogen.

„Er is helemaal geen terugroepactie. Volgende week is er een gerechtelijke uitspraak over het verbod, wacht daar even op”, zegt Renzen. Hij heeft woensdag direct de brancheverenigingen in de kinderopvangsector gemaild om ze te waarschuwen. Met succes.

„Geef de Stint niet mee en neem direct contact op met de politie en Stintum”, adviseert brancheorganisatie Kinderopvang bijvoorbeeld. Ook Kinderopvang Totaal waarschuwt: „Het advies is om hieraan niet mee te werken.”

Wat de aangehouden dief wilde met de elektrische bolderkarren is niet duidelijk. Ook is niet bekend of meer kinderdagverblijven zijn benaderd of zelfs zijn beroofd door de dieven.