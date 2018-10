Man en vrouw vallen te pletter van iconisch punt Yosemite

Wat de man en de vrouw er deden, kan de parkleiding niet zeggen. De klif in het Nationale Park Yosemite is een befaamde plek voor bijvoorbeeld huwelijksaanzoeken. Menig vakantieganger maakt er een selfie.

Wie de slachtoffers zijn, is niet bekend. Op dit moment is het onderzoek in volle gang, meldt het park op de eigen website. Ook wordt gemeld dat er ’geen foto’s of video’s beschikbaar zijn’.

Eerder vonden de wereldberoemde stuntmannen Dean Potter en Graham Hunt de dood op Taft Point toen ze een ’basejump’ waagden. Dat gebeurde in 2015. Afgelopen maand stierf een 18-jarige jongen uit Israël in het Yosemite-park. Dat wordt gezien als noodlottig ongeval, schrijft persbureau AP.