Derde storm op komst: Dennis zorgt voor guur weekend

„Storm Dennis komt sowieso”, zegt Thijs van Linden van Weeronline stellig. „Het sterkste windveld zal liggen op de Britse eilanden, maar de depressie is zo groot dat ook wij echt veel meer wind dan normaal zullen krijgen.”

Of het ook in Nederland tot een ’officiele’ storm komt, is nog even afwachten: het moet dan in een zogenaamd uurvak (een periode van tien over het hele uur tot het volgende hele uur) gemiddeld waaien met windkracht negen. „Die kans acht ik vooralsnog niet zo groot”, vertelt Van Linden. „Het wordt waarschijnlijk wel minder heftig dan afgelopen zondag.”

Toch kan er aankomend weekend aan de noordwestkust tijdelijk windkracht negen staan. „Het stormt dan op de Noordzee en op de Ierse Zee ten westen van Ierland”, legt Van Linden uit. „Ondanks dat die stukken niet aaneengesloten zijn, hoort het wel allemaal bij Dennis.” De hele ’depressie’ is op de zwaarste plekken een zwáre storm, waardoor hij - volgens nieuwe afspraken - een naam heeft gekregen. De storm die in de nacht van maandag op dinsdag over het land trok was dat niet, waardoor die verzameling wind naamloos door het leven gaat ondanks dat er officieel wél sprake was van een storm. De storm was echter niet sterk genoeg om ook een naam te krijgen.

150 miljoen schade

De gevolgen van Ciara worden inmiddels steeds verder duidelijk. Het Verbond van Verzekeraars schatte in dat er voor zo’n 150 miljoen euro aan schade is door heel het land. Dat bedrag kan en gaat waarschijnlijk nog oplopen omdat nog niet alle schade is gemeld en van sommige claims nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies is. Ook kan er de komende dagen nog vervolgschade ontstaan, omdat bijvoorbeeld bomen die al op knappen staan door Dennis het laatste zetje krijgen, of dakpannen die los zijn getrild later deze week naar beneden waaien.